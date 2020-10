La cuarta modificación del Presupuesto de 2020, donde se incluyen las ayudas anunciadas al sector de la hostelería y el comercio, sigue en el aire. El proyecto impulsado por el bipartito de Alicante no ha podido contar hoy con el aval de la Comisión de Hacienda, previa al pleno del próximo jueves, al no lograr previamente el visto bueno de Intervención, donde está el documento a la espera de ser fiscalizado. El bipartito tenía previsto aprobar el cambio en las cuentas la próxima semana, pero necesita superar el trámite de Intervención. Todavía, según fuentes municipales, el equipo de gobierno está a tiempo de elevar la propuesta al pleno de octubre, aunque ya sería por la vía de urgencia. De no llegar a tiempo, el bipartito asegura que se convocaría un pleno extraordinario, ya que de lo contrario no se podrían tramitar las ayudas antes de finalizar el año.

La modificación ronda los cuatro millones de euros, salvo cambios no anunciado aún por el equipo de gobierno. En el total, se incluye unas 365.000 euros de ayudas directas a la hostelería y al comercio (que se sumaría a un crédito existente de unos 650.000 euros), un millón de euros para la compra de material sanitario y otro millón para el refuerzo de la limpieza en colegios por el covid. También figura una partida de 423.000 euros para expropiaciones, 656.000 euros para la urbanización del APA9 de Vistahermosa, entre otros asuntos.

El trámite de Intervención al margen, el bipartito necesita que al menos un grupo de la oposición se abstenga para sacar adelante la modificación. Vox, por ahora, ha sido el primer grupo en anunciar el voto. Será un "no". La izquierda por su parte mantiene sus reproches a Barcala por la falta de diálogo con la oposición municipal pese a estar en minoría en el pleno.

Reacciones

Al término de la comisión, el socialista Francesc Sanguino ha criticado al bipartito por ser incapaz de llegar a tiempo. "Han sido incapaces de tener ultimado el cuarto expediente de modificación del Presupuesto desde el mes de agosto por constantes improvisaciones, incapacidad de diálogo con el resto de grupos y además se ha visto envuelto incluso en acusaciones de coacciones y amenazas por parte del sector hostelero. Barcala es ya un fiasco demostrado para Alicante", ha señalado el socialista.

Desde Unidas Podemos, Xavier López ha reprochado al bipartito los continuos retrasos en la gestión del bipartito: "No han traído al cuarta modificación del Presupuesto a la Comisión de Hacienda, ni ha informado sobre ella tras la reunión. Estamos finalizando octubre, por lo que esto es un nuevo fracaso para el gobierno de Barcala", ha apuntado López, quien ha recordado la voluntad inicial de su grupo de llegar a un acuerdo con el bipartito: "Unidas Podemos había establecido un marco de encuentro para incorporar reivindicaciones históricas que no se cumple porque nos enteramos a través de los medios de cambios a posteriori. Esto dificulta mucho el entendimiento y los que sufren el bloqueo de Alicante por la incapacidad del PP y Cs de llegar a acuerdos es la mayoría social"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, considera que el bipartito "es cada vez más un 'BipartitoChapuza', que siempre llega tarde y mal". "No podemos entender todos los anuncios de ayer si hoy no iban a presentar nada, y mucho nos tememos que los compromisos con la hostelería y comerciantes, una vez más, se los lleve el viento porque no sean capaces de ejecutarlos en 2020", ha añadido Bellido, quien ha vuelto a tender la mano al gobierno de Barcala: "Aún así seguimos mostrando nuestra predisposición a sentarnos, dialogar, negociar y pactar como llevamos diciendo desde hace semanas, frente a la negación del diálogo de PP y Cs. En definitiva, estamos muy preocupados por la sensación de falta de rumbo y capacidad de gestión que está mostrando el Bipartito de derechas en un momento tan grave como el que estamos pasando".

Ante las críticas en bloque de la izquierda, la aprobación en pleno de la modificación podía quedar en manos de Vox, que sigue firme en el "no" anunciado desde el inicio de unas negociaciones a las que han rechazado acudir desde el primer día. "Nosotros seguimos en el 'no', ya que en ningún momento se tuvieron en cuenta nuestras peticiones. Creo que PP y Ciudadanos no son conscientes de que gobiernan en minoría. Con nosotros lo tuvieron fácil: eliminar gasto superfluo y destinar ese dinero (más de 700.000 euros) a las familias, hosteleros y comerciantes que son los castigados por la crisis", ha señalado el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, quien ha criticado directamente a Barcala: "Decidió ceder ante la izquierda por el clásico temor al 'qué dirán' y el dinero del contribuyente acabó, como otras muchas veces, en unas pocas asociaciones de nula utilidad. Nuestra próxima negociación será, si el alcalde hace oídos sordos a su Presiente nacional, la de los presupuestos de 2021 donde seguiremos en nuestra línea que es para lo que nos han votado".