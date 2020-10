Les accions contra la pobresa als barris de les nostres ciutats seran el tema que analitzarà demà el cicle «Converses de futur» que organitza INFORMACIÓN, en un nou seminari digital. La desigualtat és un problema present en una gran majoria de municipis, i que en alguns casos té uns efectes molt preocupants. A més, és un tema que la pandèmia de coronavirus ha posat encara més de relleu, per les conseqüències econòmiques i socials que ha tingut la crisi sanitària.

La secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia, serà la ponent en aquesta sessió, que portarà com a títol «Pobresa i població en risc d’exclusió». La responsable exposarà les diverses actuacions empreses des del seu departament, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per tal de lluitar contra un problema on hi ha presents factors tan diversos com l’escassa formació, la baixa qualificació laboral, la situació familiar, l’entorn socioeconòmic i el teixit social de la persona, entre altres.

La cita serà demà, dilluns 26 d’octubre, a les 10.00 hores i, de la mateixa forma que s’ha fet en tots els anteriors seminaris digitals, els participants podran plantejar les preguntes que vulguen a Irene Gavidia, qui les respondrà en directe. La inscripció, com sempre, és gratuïta, i pot fer-se a la pàgina web del Club INFORMACIÓN: club.diarioinformacion.com, on es podrà seguir el desenvolupament de la sessió i on posteriorment quedarà penjat el vídeo, per tal que puga ser visionat per qui hi estiga interessat.

El debat sobre la pobresa i el risc d’exclusió social adquireix, com déiem, molta més rellevància en el context de la pandèmia de coronavirus. La crisi sanitària ha causat un gran impacte entre la població més vulnerable des del punt de vista econòmic i social, i ha agreujat encara més una situació ja de per si complicada. Moltes d’aquestes persones han perdut la seua feina, sovint poc qualificada i mal remunerada, i han deixat de tindre ingressos. Això ha fet que hagen hagut de recórrer als serveis socials o, fins i tot, a associacions veïnals o entitats sense ànim de lucre.

Aquestes situacions, o semblants, s’han viscut a municipis com Alacant i Elx, entre molts altres, i necessiten d’una resposta per part de les administracions. A més, sovint aquesta desigualtat s’arrossega de fa molts anys, per la qual cosa són imprescindibles actuacions integrals, que tinguen en compte els diferents factors que estan presents en la pobresa i en el risc d’exclusió social.