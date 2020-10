Alicante-Playa San Juan: conexión imposible para patinetes al no poder ir por grandes vías

Estas limitaciones afectan, especialmente, a la conexión entre el casco urbano y Playa de San Juan, ya que todas las avenidas existentes entre ambas zonas son de dos o más carriles, por lo que los patinetes tienen prohibido transitar por ellas según la ordenanza. Esto supone, según confirmaron ayer fuentes de la Concejalía de Tráfico que dirige José Ramón González, que no es posible que un usuario en patinete circule desde, por ejemplo, el centro de Alicante a Playa de San Juan. Desde este viernes, los que transiten por vías de dos carriles o más podrán ser multados por la Policía Local con entre 101 y 200 euros. Hasta ahora, en este periodo de moratoria, los agentes se han encargado de información a los usuarios de las prohibiciones existentes. «Los técnicos están trabajando en soluciones, pero no estarán operativas para este 30 de octubre. He pedido que, en las vías de dos y tres carriles, se vea la posibilidad de que se circule a un máximo de 30 kilómetros por hora por el carril de la derecha como ya sucede en otras ciudades, lo que permitiría que lo usaran los patinetes eléctricos, las bicicletas y también cualquier vehículo que quiera ir a esa velocidad», admitió el concejal. Este estudio técnico, según fuentes municipales, se está haciendo vía por vía, ante las peculiaridades de las grandes avenidas. Si los funcionarios dan el visto bueno, el bipartito promoverá la modificación de una ordenanza que lleva apenas tres meses aprobada.

Entre las novedades también figura que la edad mínima permitida para conducir los patinetes es de 16 años, salvo los jóvenes que dispongan del correspondiente carné de ciclomotor. También está prohibido que circule más de una persona por vehículo. El seguro de responsabilidad civil, por su parte, es solo recomendable, según la ordenanza.