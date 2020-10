Los vecinos de la partida alicantina del Moralet reclaman la retirada de los montones de poda sin recoger que se acumulan, según denuncian, desde hace un año junto a los contenedores de la pedanía, y especialmente en el cruce de las calles Ciervo y Árboles, donde los residuos forman ya una «montaña» que se desborda en las inmediaciones. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el servicio de poda sale todos los días de lunes a sábado con un «camión pulpo» a recoger poda por las distintas partidas rurales, de acuerdo a la programación que tienen diseñada; y que cuatro días al mes también recorre las pedanías una pala con dos «camiones bañera» y uno tipo «centauro» reforzando el servicio de recogida de poda.

«El problema con que se encuentran la mayoría de las veces es que la gente tira en los puntos de poda, enseres y bolsas de residuos, lo que dificulta la recogida», aseguran desde la Concejalía de Limpieza, que insta a los vecinos a contactar con UTE Alicante, la empresa que presta el servicio, para explicarles el punto exacto donde están los restos de poda y retirarla.

Sin embargo, desde la asociación de vecinos Nuevo Moralet explican que avisan continuamente, mediante el WhatsApp de UTE Alicante, sin éxito. «Está incontrolado, no lo recogen. ¿Si no se puede quemar y no se lo llevan, qué hacemos?», explica la portavoz de la entidad María López Medel. La asociación asegura que las acumulaciones de poda se producen prácticamente junto a cada contenedor. «Montañas de poda, escombreras espontáneas, falta de contenedores grises y de separación de residuos, caminos sin desbrozar. No podemos seguir así. Hace falta una solución inmediata que incluya la retirada simultánea de los restos, carteles informativos, vigilancia policial y el replanteamiento integral del servicio».

Desde la empresa UTE Alicante señalan que está prevista la limpieza de algunos puntos en las partidas esta semana, «pero no solo de poda, de muchísimas cosas que dejan fuera de los contenedores. Tenemos recipientes gratuitos para poda en el centro de tratamiento, que lo tienen muy cerca, y hemos puesto adhesivos en los contenedores para que estén informados».