Unidas Podemos critica al bipartito de Alicante por "incumplir su promesa" respecto al faro del Cabo de la Huerta. La coalición morada asegura que el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, se comprometió en el pleno de junio a "estudiar una propuesta de uso cultural y de interpretación medioambiental para el Bien de interés Cultural" de la torre marítima. Sin embargo, el resultado es el conocido: el Puerto ha adjudicado la concesión a un restaurante ante la falta de propuestas públicas.

El concejal de Urbanismo y responsable del bipartito para los asuntos del patrimonio arquitectónico de la ciudad "no ha cumplido con sus propias palabras", afea Unidas Podemos. En el pleno del pasado junio, "Adrián Santos Pérez se comprometió a estudiar una propuesta de uso cultural para el recinto del puerto del faro".

Cuatro meses después, "no sólo no ha dado un paso en este sentido, sino que el propio alcalde, Luis Barcala, se ha erigido en el gran defensor de la privatización de este espacio público". Desde el grupo municipal de Unidas Podemos consideran que el bipartito, "una vez más, no cumple sus promesas". "Y responsabilizan a Santos de esta situación ya que toreó a la oposición dando a entender que iba a estudiar cómo presentar un proyecto público pero sin ninguna intención de hacerlo", añaden.

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que "el incumplimiento de la palabra del responsable de urbanismo no es solo con los partidos de la oposición, es una burla a todas las alicantinas y alicantinos, un desprecio a la integridad del pleno y un engaño a las miles de personas que no están dispuestas a tolerar volver al modelo de privatizar todo lo privatizable para que unos pocos hagan negocio". Por eso, añade que "tras aquella intervención en el pleno, no ha movido un dedo ni ha trabajado para presentar un proyecto público".

Desde Unidas Podemos defienden que el concejal de Ciudadanos "no ha intentado siquiera convencer a Barcala". López ha insistido en que "Barcala ya ha dicho que prefiere un restaurante elitista, que sólo pueda disfrutar una minoría, en lugar de rehabilitar el espacio y darle un uso para la mayoría social". Para Unidas Podemos, Santos "no ha sido capaz de hacerle cambiar de opinión, probablemente porque ni siquiera lo ha intentado". "Ya hemos visto las ganas que tienen de permitir un hotel en el emblemático edificio del cine Ideal, porque es su modelo de ciudad. Su proyecto para el patrimonio común es fomentar que unos pocos hagan negocio con él", añade López.

El concejal de Unidas Podemos ha recordado que la propuesta de Unidas Podemos es la misma que respaldan "miles de alicantinos": "Queremos un uso público y un respeto para el único espacio natural que queda sin construir en el entorno del Cabo de la Huerta".

La coalición volverá a llevar una propuesta para el pleno de este mes en la que instan al concejal de Urbanismo y al resto del bipartito a ser "sensibles a la opinión de la ciudadanía, que masivamente está expresando que quiere un uso público del faro. López ha insistido en que la credibilidad del bipartito está bajo mínimos", ya que "se les caducan contratas, no ejecutan sus propios presupuestos, no cumplen sus promesas y no respetan sus pactos" por lo que "Alicante se merece un gobierno que no viva en la improvisación, la desidia y la dejadez".