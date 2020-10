La alternativa del PSOE a la Ordenanza de Mendicidad: medidas sociales y sin multas

En el texto de los socialistas se recuperan los extractos de carácter social que incluye el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que el bipartito borró de su texto. Por ejemplo, se insta a que los agentes de la autoridad informen a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público «de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas. En el texto de los socialistas también se propone que «los servicios municipales adoptarán las medidas que sean procedentes en coordinación con los servicios sociales municipales o con otras instituciones públicas y, si lo estimaran necesario por razones de salud, acompañarán a estas personas al servicio municipal apropiado con la finalidad de ayudarlas». En la ordenanza alternativa del PSOE se insiste en que «cuando se trate de personas en situación de exclusión social no se les impondrá sanción».

Por su parte, Compromís registrará hoy una enmienda a la totalidad, pero en su caso basándose en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regula, en su artículo 133, la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La coalición liderada por Natxo Bellido defiende que existen defectos de forma en la tramitación de la ordenanza y prevé dejar las propuestas concretas para la fase de alegaciones.

Desde Compromís tendieron ayer la mano al bipartito a un acuerdo a dos bandas: la coalición apoyaría el próximo ajuste del Presupuesto (que todo apunta a que no se debatirá en la sesión plenaria de este jueves) a cambio de que el gobierno municipal retire la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución. La propuesta fue inmediatamente rechazada por el Ejecutivo de Barcala. Minutos después de que Compromís lanzara su propuesta, el equipo de gobierno la rechazó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. «No aceptamos chantajes de nadie», zanjó el portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Cs). Por su parte, el portavoz adjunto, el popular Manuel Villar, defendió la ordenanza y criticó la propuesta de Compromís: «Es la mejor manera que tienen para no apoyar la modificación de créditos. Parece que quieren colaborar, pero no. La ordenanza es buena, necesaria y demandada por los vecinos».