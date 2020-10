El Ayuntamiento de Cocentaina ha aprobado el pliego de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza que regirá las condiciones del nuevo contrato de la basura. Fuentes municipales han explicado que la decisión se tomó en pleno hace unos días, con el voto a favor de 15 de los 17 ediles de la corporación. Termina así un proceso que se inició a finales de 2018, cuando todos los grupos de la oposición rechazaron la propuesta planteada por la que entonces era concejal delegada del área.

Las mismas fuentes han indicado que desde ese momento hasta el apoyo casi unánime que se ha logrado ahora se han sucedido diferentes reuniones, en las que se ido tratando de lograr un acuerdo mayoritario para este pliego, el más importante y cuantioso de entre los contratos que gestiona el Ayuntamiento. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha indicado que este consenso es "fruto del trabajo en equipo de todos los partidos de la corporación, los técnicos de la casa y los especialistas contratados". Explica que las citadas reuniones y las diferentes propuestas de los partidos han llevado a apostar por un modelo de recogida mixto. Además, el contrato recoge que habrá una técnica responsable de supervisar la prestación del servicio. Con ello, según Estepa, "garantizaremos que la empresa que se lo queda cumple con cada céntimo que le pagamos y que no se producen las anomalías que hemos vivido hasta ahora".

Los portavoces políticos también consideraron que la duración del nuevo contrato sea sólo de cinco años, al contrario que el actual, que dura ya 16. Así, la concejal responsable de Residuos Sólidos Urbanos, Paqui Ruiz, explica que "podremos adaptarnos a los grandes cambios normativos europeos focalizados en la sostenibilidad del planeta y no estaremos ligados en un contrato tan largo que pueda quedarse obsoleto y no responder a aquello que necesite Cocentaina". Habrá que esperar aún alrededor de un año y medio para que el contrato esté plenamente operativo, dado que su licitación, según la edil, es larga y complicada. No obstante, destaca que la parte más difícil del proceso ya está hecha, la de "llevar al pleno un pliego consensuado que mantenga en Cocentaina tan bonita como es y que motivo al vecindario a reciclar".

En el pleno, la alcaldesa mostró su agradecimiento a Paqui Ruiz y a los portavoces de los diferentes grupos municipales "cada minuto que hemos dedicado al contrato más importante para el pueblo, porque aunque pare que ahora no está demasiado de moda consensuar, lo hemos intentado y lo hemos conseguido". Estepa destacó que se ha logrado "darle la vuelta al contrato de la basura y traer un nuevo, adaptado a los tiempos que corren, más responsable con el medio ambiente y que garantice que la empresa obedece" con sus obligaciones. La primera edil incidió ne que éste "era uno de los compromisos más importantes que este equipo de gobierno llevaba en la agenda de la legislatura y hoy lo hemos cumplido".