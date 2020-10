Compromís ha ofrecido un acuerdo hoy al bipartito de Alicante: apoyar la cuarta modificación del créditos, que todo apunta a que no irá al pleno de este jueves, a cambio de que el gobierno municipal retire la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. "Esta modificación del Presupuesto llega muy tarde y será muy complicado ejecutar las inversiones y proyectos que comporta, no recoge el acento social que requiere la actual crisis, se olvida de las ayudas promesas a los sectores culturales y no responde a los compromisos asumidos con las entidades de la sociedad civil que acordamos por unanimidad en la Comisión de Recuperación de Alicante. Pero aún así, dado lo extraordinario de la situación actual, estamos dispuestos a votar a favor si se retira el proyecto de la Ordenanza de la Vergüenza”, ha explicado Bellido.

En ese contexto, desde la coalición progresista consideran una "prioridad" hacer replantearse al bipartito su voluntad de presentar esta “Ordenanza de la vergüenza que es inútil, injusta e inoportuna ante la emergencia social provocada por la pandemia”. La formación ha valorado que la Ordenanza de Convivencia Cívica es un "totum revolutum sin sentido, dictada desde la demagogia, que genera mayor estigmatización de los colectivos más vulnerables y no va a la raíz de los problemas, ni busca soluciones y solo intenta quedar bien con la extrema derecha de Vox". A cambio, Compromís ofrece su apoyo a la cuarta modificación de créditos, que hasta ahora contaba con el rechazo de la oposición, aunque el documento prevé cambiar al sacar las ayudas a hosteleros y comerciantes (que finalmente irán por decreto) e incluir las exigencias del interventor, como son los seis millones de déficit del transporte urbano y los cuatro millones de una sentencia contra el Ayuntamiento por unas expropiaciones.

Desde Compromís consideran que aceptar su propuesta es "doblemente positivo" para la ciudad. "La presentamos desde el valor de la responsabilidad que siempre demos mostrado. Vamos a mantener esta oferta hasta el mismo momento en que lleven a Pleno esta modificación y esperamos que Barcala y especialmente Ciudadanos, recapaciten y recuperen la sensatez que parece que han perdido en las últimas semanas. Por eso les pedimos que retiren esta Ordenanza que no aporta nada a la situación actual y busquen conformar una mayoría más amplia para aprobar la cuarta modificación de crédito con el voto favorable de Compromís. Esperamos que sean capaces de responder con responsabilidad política nuestra oferta y demuestren que entienden que la pandemia necesita de pactos y acuerdos amplios y transversales", ha concluido Bellido.

La respuesta del bipartito no se ha hecho esperar. Minutos después de que Compromís lanzara su propuesta, el equipo de gobierno la ha rechazado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "No aceptamos chantajes de nadie", ha respondido el portavoz del bipartito, Antonio Manresa (Cs). Por su parte, el portavoz adjunto, el popular Manuel Villar, ha defendido la ordenanza y ha criticado la propuesta de Compromís: "Es la mejor manera que tienen para no apoyar la modificación de créditos. Parece que quieren colaborar, pero no. La ordenanza es buena, necesaria y demandada por los vecinos".