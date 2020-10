Flores de plástico por culpa del covid

Las flores de plástico van en detrimento de las naturales, cuya venta cae entre un 50% y un 70%. Es un año de fuerte descenso en la producción y en la importación debido a las pérdidas millonarias del sector durante el confinamiento al suspenderse todo tipo de ceremonias. Y eso que los vendedores ha optado por no repercutir en su totalidad en el cliente la subida de precios: se duplican en estas fechas, de acuerdo a la subasta holandesa, que marca el coste de la flor en toda Europa, como explica David Carbonell, de la Asociación de Floristas.

«Hemos fomentado la venta de la flor artificial porque se puede llevar al cementerio cuando se pueda», precisa. En Elche la venta supera las previsiones. El hecho de que las fuentes de los camposantos no se puedan utilizar, unido a que las visitas se están haciendo de manera escalonada, provoca que las flores artificiales se demanden un 70% más. «Se está vendiendo todo más repartido. La gente no se está esperando al día 31», señala Noemí Gonzálvez, de La Margarita. Su floristería recibe en estas fechas entre 300 y 400 encargos, que en esta ocasión se han reducido a la mitad. Están aprovechando para vender las flores artificiales que elaboraron en los meses de confinamiento. Leonor Antón, de Floristería Leo, en Torrellano, explica que habían estimado facturar un 40% menos que otros años pero está ocurriendo justo lo contrario: esperan alcanzar un 75% más. «Llevamos más de tres décadas de negocio y nunca se habían vendido tantos ramos artificiales como ahora. La gente quiere ponerlas con tiempo y no sufrir los últimos días las restricciones».

La ciudadanía responde a la petición de los ayuntamientos de adelantar las visitas. Hasta un 50% más de personas que en 2019 han acudido ya al Cementerio de Alicante en los días previos a Todos los Santos, con una media de estancia de 15 minutos. En Elche se está produciendo un goteo constante desde el día 16 a los dos cementerios de la ciudad y a los de las pedanías. El Ayuntamiento destaca el civismo de la población al adelantar sus visitas y descarta tomar medidas adicionales como las reservas con cita previa. De cara al fin de semana, la Policía Local controlará el aforo y, si se rebasa, se cortará la entrada hasta que se vacíen las instalaciones. «Las nuevas medidas de toque de queda y estado de alarma han acelerado mucho las visitas», explica el edil Héctor Díez. Su concejalía facilita la labor de las floristerías que cogen encargos y llevan las flores al cementerio. Para evitar excesos de aforo, el Ayuntamiento no ampliará el horario de apertura ni refuerza el transporte en autobús, no se van a habilitar más aparcamientos ni se podrá hacer uso de elementos comunes, como escaleras y fuentes de agua, por lo que aconsejan llevar sus propias botellas.

Alicante sí amplia horarios y refuerza el transporte público. El fin de semana un dron controlará el aforo y la Policía cerrará el recinto si se supera el aforo de 6.000 personas. La Conselleria de Sanidad ha establecido un protocolo que hace obligatorio el uso de la mascarilla, marca una distancia superior a 1,5 metros entre personas para evitar el contacto estrecho en los cementerios, control de aforo e itinerarios de circulación diferenciados.