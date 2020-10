Con un tercio de las camas de Cuidados Intensivos ocupadas por enfermos de coronavirus, los hospitales de la provincia empiezan a tomar medidas para evitar el colapso y mantener en la medida de lo posible la actividad en los quirófanos.

Ya son tres los hospitales que han recurrido a los planes que tenían diseñados para ampliar las camas para enfermos graves en caso de un aumento de las hospitalizaciones. Se trata del Hospital General de Alicante, el de Orihuela y el de Elda.

El Hospital de Orihuela es el que se encuentra en estos momentos en una situación más comprometida. Ayer había 17 pacientes ingresados en UCI, de los que 15 son por covid. El hospital tiene un máximo de 21 camas con respirador en la UCI. Ante este aumento de ingresos, el centro sanitario ha comenzado a derivar a enfermos a otros centros sanitarios y a suspender operaciones para no ocupar más camas de intensivo.

En el Hospital General de Alicante ya se ha puesto en marcha la llamada zona polivalente con 15 camas, que se habilitó el pasado mes de junio y que está atendida por el servicio de Anestesiología. En ella están ingresando enfermos no covid que, aunque no se encuentran en situación crítica, necesitan de monitorización permanente. De esta forma, se liberan espacios para poder ingresar a otros enfermos en situación crítica manteniendo los dobles circuitos de covid y no covid, según precisaron ayer desde el centro sanitario.

Actualmente el Hospital General de Alicante tiene a seis enfermos con coronavirus ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos y cinco en una de las áreas del servicio de Anestesiología. En cuanto al área de hospitalización ayer a mediodía había una treintena de enfermos ingresados en dos plantas del centro sanitario. También se mantiene una planta operativa para internar a los pacientes que están pendientes de una PCR. De momento, y según han explicado fuentes sindicales, no se han suspendido operaciones programadas. En el vecino hospital de Sant Joan, la situación es de mayor alivio. Ayer sólo había dos pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que de momento no es necesario recurrir al plan de contingencia ni suspender operaciones programadas.

La presión asistencial en el Hospital General Universitario de Elda por el incremento de casos de coronavirus comienza a acentuarse. La UCI no ha superado todavía el 30% de capacidad pero ya son dos plantas -la tercera y cuarta- las destinadas a acoger a los pacientes con covid-19. De momento las intervenciones quirúrgicas se mantienen así como las consultas externas. Pero, si el número de ingresos sigue creciendo como lo ha hecho en la última semana, el Departamento de Salud de Elda intensificará las medidas del plan de contingencia. Una de las primeras será suspender la actividad quirúrgica que no sea urgente así como las consultas externas que permitan demora y así liberar espacios. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Elche tiene ya siete pacientes ingresados por coronavirus, lo que supone prácticamente un tercio de la capacidad de esta unidad, según han confirmado fuentes sanitarias, que es de 22 camas. A esto hay que sumarle los pacientes en UCI por otras patologías, que no son pocos, por lo que preocupa que haya que tirar de las camas de reserva que se han habilitado, algo que no ha ocurrido hasta ahora, ni siquiera durante las peores semanas de la primera ola. La provincia de Alicante dispone de una reserva de 200 camas de cuidados intensivos para poder ingresar a los enfermos que se encuentran en situación crítica. Estas camas están ubicadas en las zonas de Anestesia y en espacios que los hospitales han ido creando en los últimos meses y que están preparados para acoger pacientes en 24 ó 48 horas como mucho.

Respiradores

La Conselleria de Sanidad ha adquirido además 154 respiradores para poder dar suministro a estas camas adicionales. La falta de respiradores puso contra las cuerdas a los hospitales durante la primera ola de la pandemia debido a la cantidad de tiempo que permanecen los enfermos en UCI. Además, la provincia cuenta con cerca de 7.000 camas para ingresar a enfermos de covid que no estén en situación crítica. A las algo más de 4.300 camas que hay en la red pública se suman las más de 700 camas que hay en las clínicas privadas, y que durante la primera ola de la pandemia quedaron a disposición de la Conselleria de Sanidad. El resto de camas hasta las 7.000 estarían en el hospital de campaña del Hospital General de Alicante, así como en los distintos hoteles medicalizados que se pueden poner en marcha en cada departamento sanitario.