De nuevo en la palestra. Los pinchazos al móvil del empresario Enrique Ortiz y a su mujer en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbano de Alicante, piedra angular de este proceso, vuelven a primera línea cuando ya se ha superado el ecuador del juicio que por estos hechos se está celebrando en la Audiencia de Alicante y a unos días de se escuchen en la sala vistas las seleccionadas por la Fiscalía. Esto, claro está, siempre que el tribunal no acuerde lo contrario y decida proceder a su audición en privado.

Francisco Ruiz Marco, abogado de Ortiz, acaba de presentar un informe pericial en el que se concluye que faltan 4.150 conversaciones de las casi 50.000 intervenidas al empresario. El estudio alerta de que tampoco se encuentran en los soportes las casi 20.000 escuchas interceptadas en el terminal de la mujer del promotor.

Entre las primeras, concreta el estudio, faltan 68 conservaciones entre Ortiz y el exalcalde Luis Díaz Alperi, una con el hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo y 29 con su socio en el despacho de abogados Salvetti.

Las conversaciones interceptadas a Enrique Ortiz durante la investigación alcanzaron casi las 50.000 en su móvil y 20.000 en el de su mujer

Todos ellos, incluida la exregidora, además un hermano y un empleado del promotor y otros dos empresarios, están siendo juzgados por supuesta revelación de datos no públicos de PGOU a cambio de prebendas de las que se habrían beneficiado los expolíticos, como viajes o un Mini.

Los DVD con los pinchazos que han analizado los peritos contratados por la defensa de Ortiz fueron enviados a Alicante desde la sección de la Audiencia en Elche, donde se encontraban. Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero instaron al tribunal que preside la magistrada Montserrat Navarro a que pidiera un nuevo volcado de las conversaciones para que se disiparan las dudas sobre la autenticidad de las mismas después de que en fase de admisión de pruebas la sala incorporara varios informes de las defensas que alertaban de «defectos graves» que las desvirtuarían como prueba.

Los acusadores públicos plantearon que esa copia se realizara directamente desde los originales captados a través de Sitel (Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones), pero el tribunal optó por reclamarla a la sala de Elche donde fue enviando las grabaciones el juzgado de Orihuela que las autorizó.

Del total de los pinchazos de la Fiscalía Anticorrupción ha seleccionado 354 para escucharlos en su sala de vistas la próxima seman

La falta de escuchas detectada por los peritos contratados por Ortiz también ha sido advertida por los fiscales, que casi al mismo tiempo han presentado otro escrito solicitando que se reclame a Sitel, si no todas, al menos las conversaciones que no están. Entre ellas, según los peritos del empresario, se encuentran 51 de las más de 350 cuya audición ha solicitado la Fiscalía, desde donde se asegura que se trata de un trámite sencillo y que ese nuevo volcado no supondría retraso alguno en el desarrollo de la vista oral.

Este informe de Ortiz reitera lo ya apuntado en los aportados por otras defensas, que obran en poder del tribunal, sobre la falta de firma electrónica que garantice la autenticidad de las grabaciones, un requisito que los investigadores aseguran que no se exigía cuando se interceptaron y que en ningún caso las invalida.