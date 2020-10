El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución promovida por el bipartito de Alicante y ha presentado una ordenanza alternativa de Convivencia Cívica. Compromís también presentará mañana una enmienda a la totalidad por un supuesto defecto de forma en la tramitación municipal.

Según los socialistas, "la visión integral de la ordenanza hace necesario que la misma venga acompañada de una serie de actuaciones, programas iniciativas, sin cuya puesta en marcha es imposible su aplicación, en especial en lo referente a los colectivos más vulnerables". El PSOE indica que se debe enmarcar dentro de un Plan de Convivencia Municipal y "debe de ir de la mano" de un Plan de Inclusión Social. "No se puede aplicar sin la puesta en marcha de toda una suerte de medidas de acompañamiento a los colectivos más vulnerables", según los socialistas.

Frente al texto del bipartito, según recalcan los socialistas, su propuesta [que puede consultar aquí] "no tiene como objetivo sancionar a los más indefensos". "A diferencia del bipartito en nuestra ordenanza se contempla expresamente que las personas en prostitución y en situación de mendicidad no se pueden sancionar y, en lugar de multarlas hay que establecer itinerarios sociales para ellas dentro de un Plan de Inclusión Social", añaden.

El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, destaca que la "nueva ordenanza redactada por el PSOE es una alternativa clara a la realizada por Barcala que parece un calco de la que aprobó Castedo y que fue derogada por el anterior gobierno de izquierdas, que a su juicio va en contra de los derechos fundamentales de los mas desvalidos". “La que presentamos nosotros no solo se ocupa de la mendicidad y la prostitución, como la normativa que pretende aprobar Barcala, sino que regula la organización de actos públicos, degradación visual del entorno urbano, grafitis, pancartas, folletos, apuestas callejeras, uso inadecuado del espacio público para juegos, normas de instalaciones deportivas de uso libre, limpieza del espacio público, consumo de bebidas alcohólicas en la calle...", señala Sanguino, quien defiende su propuesta: "No castiga la mendicidad, no sanciona a los más vulnerables, pero persigue a los consumidores de prostitución, proxenetas e intermediarios y, por su puesto, en ningún caso se persigue a la mujer que está siendo prostituida”, finaliza el portavoz socialista.

Desde Compromís aseguran que mañana presentarán su enmienda a la totalidad basada en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regula, en su artículo 133, la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. La coalición liderada por Natxo Bellido prevé dejar las propuestas concretas para la fase de alegaciones, que se abrirá si finalmente la ordenanza supera el trámite inicial del pleno el próximo mes.

Unidas Podemos, por su parte, lleva a la sesión de este jueves una declaración institucional que pretende reclamar al bipartito que retire el documento basado en la ordenanza impulsada por Castedo en 2013 y que el tripartito de izquierda derogó en 2016.

El bipartito, hasta la fecha, sigue firme en mantener la tramitación de la ordenanza, que previsiblemente irá al pleno del mes de noviembre. Mañana miércoles finaliza el plazo para que los grupos municipales presenten enmiendas, que posteriormente se abordarán en Comisión previa al pleno. Si supera el trámite, se abrirá la fase de exposición pública donde se podrán presentar alegaciones, tanto los grupos como la ciudadanía. Tras esa fase, la ordenanza debería volver al pleno para su aprobación definitiva.