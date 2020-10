El Ministerio para la Transición Ecológica ha vuelto a hacer caso omiso a las recomendaciones de los técnicos y, aunque esta vez no ha anulado el trasvase correspondiente al mes de octubre, como sucedió en septiembre, solo ha autorizado el envío de 13 hectómetros cúbicos, de los que 7,5 hm³ serán para abastecimiento y el resto, 5,5 hm³ para agricultura. La ministra Teresa Ribera no ha tenido en cuenta el consejo de los técnicos de la comisión de explotación, que habían propuesto un trasvase de 20 hm³. La novedad positiva es que pese a que siguen reparándose las fugas del embalse regulador de la Bujeda ahora mismo el trasvase sigue cerrado, el caudal aprobado se almacenará en los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta que pueda llegar el agua. El Ministeria apunta, por otro lado, que la situación no es alarmante, debido a que la cuenca del Segura almacena 104 hm³ de otros desembalses. La cabecera del Tajo embalsa ahora mismo, sin embargo, 596 hm³, por lo que se pueden enviar hasta 20hm3 al mes.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida ayer tarde telemáticamente, analizó la situación de las obras que se están realizando en el embalse de La Bujeda con objeto de proceder a la reparación de las fugas detectadas en el embalse el pasado mes de abril, tras la aparición de filtraciones aguas debajo de su dique principal. Desde mediados de septiembre de 2020, una vez completado el desembalse de La Bujeda, se vienen realizando una serie de trabajos en el embalse tendentes a la reparación de las fugas de agua localizadas, primero en el entorno de la toma de Bolarque y, posteriormente, en la impulsión de la central de la Bujeda, al haberse detectado una “dolina” tras el paso de maquinaria por esa zona. Paralelamente, se han venido planificando y realizando trabajos de investigación para tratar de localizar la existencia de otras fugas no detectadas en superficie y para establecer con certeza qué causa estas averías, así como para definir con mayor detalle las obras de subsanación a realizar. En este sentido, se ha ejecutado ya una importante campaña de tomografías eléctricas y sísmicas, además de una serie de calicatas en varios puntos.

En la reunión de la Comisión se ha tomado en consideración la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura debido a las reparaciones que se llevan a cabo en el embalse de La Bujeda.La Comisión ha constatado que a fecha 1 de octubre de 2020 la situación del sistema es la correspondiente al nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales, por lo que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada, de hasta 20 hectómetros cúbicos (hm3). La comisión ha tomado también nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional, previsión que se mantendría también para todo el semestre.

Asimismo, y a 1 de octubre, existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 104,4 hm3, valor apreciablemente superior a la media histórica de estas reservas en la cuenca.

"Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, y considerando la conveniencia, dada la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, de ir aprovechando parte de las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de octubre para abastecimiento y regadíos, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 13 hm3 para el mes de octubre de 2020, cuya efectividad queda suspendida hasta que el sistema vuelva a estar operativo. De esta cantidad, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 5,5 hm3 para regadío. Un volumen que quedará almacenado hasta que el sistema vuelva a estar operativo", ya apuntado el Ministerio en una nota de Prensa.

Asaja pide la dimisión de la ministra

Por su parte, Jóvenes Agricultores, Asaja- Alicante, considera que la decisión confirma el el ensañamiento con el que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, trata al trasvase Tajo-Segura y, por ende, a los agricultores, que además de estar teniendo que lidiar con la propuesta de aumentar los caudales ecológicos del Tajo, que pondrá en jaque la viabilidad del acueducto, ya que reducirá un 20% los volúmenes trasvasables," hoy han recibido un nuevo desplante con la decisión desde el Ministerio de autorizar para el mes de octubre un trasvase de 13 hectómetros cúbicos, en contra de lo que ayer mismo propuso su propia Comisión Central de Explotación, que aconsejó una transferencia de 20 hm3, el máximo legal previsto para el nivel 3 de reservas (de situación hidrológica excepcional), que es en el que nos encontramos actualmente", ha apuntado la organización agraria en un comunicado..

"Desde Asaja solicitamos la dimisión de facto de una ministra que con esta actitud irresponsable, unilateral y partidista va a abocar a la ruina a uno de los pocos sectores que en plena pandemia siguen en pie y, lo más importante, está mantenido intacto el abastecimiento alimentario de la población con excelente regularidad y sin ningún tipo de desabastecimiento.

“Resulta ilógico estas intenciones viscerales de exterminar de cualquier manera y a cualquier precio el entramado agrícola y agroalimentario del sureste español con acciones como la reducción de transferencias de forma unilateral, incluso desoyendo el consejo de su propio Comité de Expertos, perjudicando a un sector que en plena pandemia ha sido declarado como esencial e insustituible y que en las semanas más duras de confinamiento dio, y lo sigue haciendo, el 200%, poniéndose en riesgo para seguir produciendo alimentos para la población española y europea. Por ello, no podemos más que clamar por la dimisión de la ministra Teresa Ribera, que, además, nos tiene en constante amenaza con temas como el incremento de los caudales ecológicos del Tajo. Otra artimaña más para acabar con el acueducto de manera sigilosa y por la vía de su inutilización”, denuncia el presidente, Eladio Aniorte.

Aniorte también incide en que “en estos momentos difíciles que estamos soportando todos los ciudadanos, con el cierre de empresas, ascenso del paro a niveles históricos, caída del turismo, la hostelería, restauración y otros sectores productivos, no podemos permitir que una persona, por mucho cargo político que tenga, aniquile una de las pocas actividades económicas que generan empleo y, en lugar de apoyarla y animarnos a tirar hacia adelante, quiera hundirnos en la miseria”.

Asimismo, el presidente de Asaja- Orihuela, José Vicente Andreu, afirma que “es prácticamente un delito, y más en la dificilísima situación social y económica en la que nos encontramos, arruinar uno de los pocos sectores que en estos momentos funcionan en nuestro país y lo están manteniendo”, lamenta, al tiempo que solicita “que la ministra se quite de una vez la careta de que lo que busca es reducir hectómetros para asegurar la regularidad a los desembalses, porque si con más de 600 hectómetros en los embalses de cabecera no tiene la voluntad de darnos 12 para producir las frutas y hortalizas frescas que estamos suministrando a la población, es porque su intención real es acabar de lleno con la agricultura de esta zona”.