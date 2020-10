"La dicotomía entre salud y economía es falsa. Sin salud y sin vida no hay economía. No vamos a salvar la economía si no salvamos la salud, de manera que cualquier medida eficaz para frenar la pandemia se ha tomar sin que nos tiemble el pulso. Más vale un tiempo de restricciones más contundentes que estar siempre en un ay", ha afirmado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

"Salvar la Navidad es que esté todo el mundo en la mesa, aunque no podamos estar en la misma mesa, ya vendrán otras navidades. Si no al final lo que generamos es un poso de tristeza y desesperanza en la población que cuando ya piensa que esto se acaba vuelve a comenzar y la economía se resentirá", ha señalado. Por eso, al ser preguntada por el posible cierre de la Comunidad Valenciana anunciado por el presidente del Consell, Ximo Puig, Oltra ha señalado que "toda medida que garantice que el virus no se expanda es necesaria y se debe poner en marcha".

Poco antes, Oltra había denunciado las presiones que ejercen los grandes "lobbies" económicos para intentar anteponer los intereses económicos a la salud.

En cuanto a qué medidas más restrictivas impondría la vicepresidenta ha asegurado que "nos tenemos que sentar y seguir lo que digan los técnicos y los ejemplos donde han acabado con el virus en el mundo". "En Wuhan ya van sin mascarilla. Estuvieron 75 días cerrados a cal y canto, nosotros estuvimos 99 días de confinamiento, seguimos con la mascarilla y el virus está subiendo otra vez". "Debemos hacer un pensamiento colectivo" en este sentido, ha sentenciado la vicepresidenta.

Oltra ha mantenido una reunión con la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante para tratar varias cuestiones, especialmente la renta valenciana de inclusión. Según ha avanzado "este mes y el que viene con los 47 millones que hemos inyectado las personas que están esperando esta prestación económica lo notarán". "La pandemia está generando una emergencia sanitaria y social. El año que viene tendrá un reflejo en los presupuestos, aparte de los 157 millones iniciales que teníamos para la renta valenciana de inclusión, hemos inyectado hasta los 274 millones, prácticamente el doble de lo inicial. Los presupuestos de 2021 serán expansivos y de reconstrucción y tendrán en cuenta el refuerzo sanitario, el de los servicios sociales y el de la reactivación económica", ha afirmado.

No obstante, Oltra no ha precisado a cuántas personas más beneficiará este incremento de la renta valenciana de inclusión. Cuestionada sobre un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el que se indicaba que esta renta sólo llegaba al 3% de las personas que lo necesitaban en la Comunidad Valenciana, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha afirmado que "este informe analizaba los datos de 2017 con la renta que puso en marcha el PP". "Los informes a partir de 2018, que es cuando se aprueba la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión son muy diferentes, igual que las coberturas y las cuantías. Ahora somos la cuarta comunidad con las cuantías más dignas. En este momento la cobertura es mucho mayor. Cuando acabe 2020 tendremos una cobertura equiparable a las comunidades autónomas que mejor han trabajado en rentas de inserción en España. Ha sido un esfuerzo descomunal".

La renta valenciana de inclusión llega, según la consellera, a 55.000 beneficiarios en toda la Comunidad, 23.222 de ellos en la provincia de Alicante. Preguntada por a cuántos tiene como objetivo llegar es "a todas las personas que lo necesiten". "El empujón ahora será importante y extraeremos el porcentaje de cobertura".

En lo que afecta a la provincia, Oltra ha señalado que se incluyen los 1,2 millones para la teleasistencia fruto del acuerdo con la Diputación de Alicante, por el cual la Generalitat asume este servicio y la Diputación asumirá la atención primaria básica de los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Oltra ha desvinculado el Fondo de Cooperación de la Generalitat, que se trabaja desde la Dirección General de la Administración Local, y la parte de políticas sociales tras ser cuestionada por la posición del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que entre otras cuestiones aduce la asunción de competencias impropias para no sumarse al Fondo de Cooperación del Consell.

"Nosotros firmamos un acuerdo con la Diputación y los plazos se van cumpliendo. La teleasistencia la asumimos ya el mes de noviembre y a partir del 1 de enero la Diputación asumirá a los servicios sociales de Atención Primaria de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Ahora estamos trabajando en la parte del Doctor Esquerdo, que afecta al Centro de Día de personas con problemas de salud mental y al Centro de Recuperación Integral de Salud Mental para hacer el traspaso. Es más complejo que la teleasistencia y llevará un tiempo, pero tenemos una hoja de ruta para poner orden en los servicios sociales y colaborar entre administraciones", ha explicado Oltra.

"Son dos ámbitos distintos", ha incidido la consellera, "hay otras competencias impropias que no son competencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Estoy segura de que habrá un acuerdo", ha dicho.

Residencias de mayores

Oltra ha asegurado que el virus se está de momento conteniendo en las residencias de mayores, pero "con toda la prudencia del mundo". "Cada día cambia la situación. Es verdad que hemos aprendido de la primera ola, tenemos protocolos, material y también cuenta el aprendizaje de los equipos estos meses, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos en plena pandemia y las personas mayores son las más vulnerables", ha advertido.

Plan de la Zona Norte

Además, la consellera ha asegurado que volverá pronto a Alicante "para abordar con los vecinos de la Zona Norte los proyectos que estamos trabajando, que afectan fundamentalmente a recursos de infancia". "Estamos ultimando dos proyecto y seguiremos hablando con el Ayuntamiento de Alicante porque necesitamos su colaboración para la cesión de espacios", ha concluido.