Javier Jordá regenta un local de restauración en el centro de Benidorm. Hasta hace unas semanas, raro era el día en el que a su bar entraba alguien a cenar antes de las nueve y media o las diez de la noche; sobre todo, los viernes y sábados. La aplicación del toque de queda para frenar los contagios de covid-19 que nos obliga a estar a todos en casa antes de la medianoche ha obligado a este joven empresario a rehacer los horarios de su establecimiento y adelantar la apertura al público a las ocho de la tarde. Todo apunta a que no será el único cambio: «Estamos pensando en abrir incluso antes, a las siete o siete y media. Y, además, hemos ampliado los días que abrimos al mediodía porque cada vez hay más gente que prefiere venir a comer y así no tener que andar con prisas», explica.

A Andrés y Sofía les encantaba salir a picar algo rápido los viernes por la noche y, después, acudir a una sala de cine para ver el último estreno de la semana, aprovechando que ninguno de los dos madruga el sábado. «La sesión de las diez y media o las once es la que más nos gusta porque suele haber poca gente y nadie te molesta para disfrutar de la peli». A partir de ahora, si quieren mantener esta rutina, tendrán que elegir entre picoteo o cine. Y, sobre todo, si eligen cine, tendrán que acostumbrarse a ir antes, bastante antes, porque la hora a la que hasta ahora se ponían delante de la pantalla es cuando la mayoría de cines echan el cierre.

Los empresarios de sectores como la hostelería y la cultura han tenido que adaptar sus horarios y sus rutinas a las nuevas restricciones implantadas en la Comunidad por el aumento de contagios de coronavirus registrado en las últimas semanas. Y es que las restricciones de aforos y a la movilidad nocturna no solo nos han convertido a todos en lo más parecido a la bella Cenicienta, sino que además nos va a obligar a reorganizar nuestras vidas y adelantar horarios para acercarnos, cada vez más, a las rutinas de nuestros vecinos de Europa.

Las principales asociaciones de hostelería de la provincia se han sumado a la campaña «Adelanta tu cena a las 20.00» para animar a sus clientes a que acudan antes a bares y restaurantes para no ver sus cenas entorpecidas por el toque de queda. «Estamos insistiendo mucho en eso, porque como muy tarde a las once y media la gente se tiene que estar yendo del restaurante para que le dé tiempo a llegar a casa», explica Alexandre Fratini, de la Asociación de Bares y Restaurantes de Benidorm y Comarca (Abreca-Cobreca).

Los hosteleros, muchos de los cuales también han decidido no coger reservas más tarde de las nueve de la noche, están expectantes: no saben cómo va a reaccionar el público de cara a este fin de semana, el primero en el que tendrán que cerrar antes de la medianoche, aunque esperan que los clientes respondan a su llamamiento. «Creemos que la mayoría sí que acatarán las nuevas normas, se ha hecho una campaña muy fuerte en redes sociales y la gente sabe de sobra que tiene que estar a las doce en casa», mantiene este empresario, que reconoce que también han detectado que muchos clientes cada vez tienen más respeto a salir a tomar algo, y más por la noche, por temor a los contagios. Por su parte, Javier Jordá añade: «Si después de cenar la gente quiere hacer un poco de sobremesa o quedarse a tomar una copa, no tienen más remedio que empezar a cenar más pronto que nunca». Casi como una merienda-cena.

La cultura también llega antes

Otro de los sectores que también ha tenido que adaptarse, sí o sí, a los nuevos horarios es el de la cultura. Así lo corroboran organizadores de actividades culturales y salas de cines distribuidas por toda la provincia, que ahora, además, también tendrán que reajustar los aforos para no superar el 50%. Basta con ver la programación del Teatro Principal de Alicante o cualquier cartelera de cine para comprobar que no hay ningún pase que empiece más allá de las nueve de la noche.

Los cines IMF, con salas en Finestrat, Ondara y Torrevieja, han optado por suprimir la última sesión del día, para que, como muy tarde, las proyecciones terminen entre las diez y media y las once. «Llevamos semanas notando un bajón de público, así que se ha decidido suprimir uno de los pases y reajustar los horarios», explican fuentes de esta empresa. Lo mismo han hecho en los cines Aana, con salas en Alicante y Sant Joan, o en los Colci, que proyecta en Benidorm y La Vila. «Tradicionalmente los horarios eran 5, 7, 9 y 11 o 6, 8 y 10; ahora lo que se va a hacer es eliminar el último pase y concienciar a la gente para que venga antes», mantienen.

Todos los consultados reconocen que seguirán haciendo cambios si es preciso para poder seguir abiertos y evitar el confinamiento total. Adaptarse para sobrevivir.