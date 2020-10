El avance de la pandemia y la cercanía del puente de Todos los Santos que celebran seis comunidades autónomas van a provocar que en las próximas horas se adopten nuevas medidas restrictivas en la Comunidad Valenciana. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que concretó que estas restricciones pueden tomarse en «poblaciones o comarcas concretas que tienen un índice de mucha más agresividad» por coronavirus por si fuera necesario evitar el desplazamiento de ciudadanos de otras autonomías a la Comunidad Valenciana con motivo del puente de Todos los Santos. Puig descarta de este modo un cierre total de la Comunidad Valenciana, como sugirió el martes. Fuentes del Consell destacan que en esta decisión ha pesado el cierre decidido por Madrid y otras autonomías como Castilla La Mancha y Castilla León. Un cierre al que se ha sumado también Murcia. No obstante, miembros del Consell hubieran preferido por un cierre más amplio. Así lo cree la vicepresidenta, Mònica Oltra, quien ayer defendió la necesidad de aplicar «cualquier medida que garantice que el virus no se expanda más», como el cierre perimetral de la Comunidad este fin de semana y más a largo plazo. «No nos tiene que temblar el pulso», aseveró, algo que ha justificado rechazando la falsa dicotomía entre salud y economía porque «sin vida no hay economía». «No vamos a salvar la economía si no salvamos la salud, de manera que cualquier medida eficaz para frenar la pandemia se ha tomar sin que nos tiemble el pulso. Más vale un tiempo de restricciones más contundentes que estar siempre en un ay».

Las ciudades en las que se adoptarán nuevas restricciones y la concreción de estas medidas está previsto que se conozcan hoy. Ayer por la tarde hubo reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a ministerio y comunidades autónomas. Con las decisiones de este consejo, hoy se reunirá la consellera de Sanidad, Ana Barceló, con los expertos de la Comunidad para concretar qué acciones adoptar.

En la provincia preocupa especialmente la situación de Elda, donde la incidencia no deja de aumentar y el hospital tiene a cien ingresados en planta y 14 en la Unidad de Cuidados Intensivos. El Ayuntamiento tomó medidas hace diez días sin que la curva de contagios haya descendido. En Elche y Orihuela también se han adoptado restricciones hace semana y media sin que la incidencia haya disminuido en estos días.

Una restricción a la movilidad implicaría que no se podría entrar o salir del territorio afectado. También se podrían reducir los aforos en comercio y restauración o el número máximo de personas que pueden reunirse, tanto en espacios públicos como privados.

En cuanto a los datos de la última jornada, estos ponen de manifiesto que la curva de la pandemia sigue acentuándose en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunidad. La Conselleria de Sanidad ha notificado 587 nuevos contagios en las últimas horas en la provincia, la segunda cifra más alta registrada. En las tres provincias se han notificado 1.606 nuevos casos. Además, han muerto dos personas en la provincia a causa del coronavirus, que ya ha causado 622 defunciones desde el mes de marzo.

La situación en los hospitales se sigue tensionando cada día más. En la provincia hay ya ingresadas 360 personas, 18 más que el día anterior. En las Unidades de Cuidados Intensivos hay 66 enfermos en situación crítica, uno más que el día anterior.

Por último, Sanidad ha notificado en las últimas horas diez nuevos brotes. Cuatro de ellos se han dado en Elche y todos son de origen social, con 19 afectados. Hay un brote en un colegio de Orihuela, con cinco casos. Alcoy, Alicante, Santa Pola e Ibi registran también focos.

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SUSPENDE LA VACUNACIÓN DE GRIPE  Los trabajadores de la Universidad de Alicante que iban a vacunarse de la gripe en el centro a partir de la semana próxima tendrán que esperar porque la universidad no ha recibido viales suficientes «por falta de existencias de Sanidad». Así se explica a los trabajadores en una nota interna enviada desde la Dirección del Servicio de Prevención. Los trabajadores afectados son todo el personal «no vulnerable» ya que se ha priorizado poner la vacuna al personal considerado de riesgo. De momento se ha vacunado a unas 350 personas en la UA.