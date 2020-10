Pedro Navalón es el director técnico de Biovalia, una nueva consultora en bioseguridad que nace de la alianza empresarial de Vectalia y Labaqua, del grupo Suez. Navalón, ingeniero técnico por la Universidad de Alicante, ha desarrollado su actividad profesional íntegramente en Labaqua, pasando por diferentes puestos en la compañía y en varios países. Navalón es secretario de la Asociación Nacional de Empresas de la Sanidad Ambiental, referente para las empresas del sector.

P ¿La pandemia del covid ha obligado a cambiar la forma en la que nos planteamos la limpieza?

R Sin duda. La sociedad ha pasado de verla como un aspecto «estético» a ser un pilar fundamental para la contención del contagio. Esto ha requerido, no sólo limpiar más, si no limpiar mejor. Para conseguir la desinfección de cualquier ambiente, la limpieza es una parte fundamental, y es aquí donde tenemos que establecer las diferencias entre la limpieza y la desinfección. Una desinfección no será efectiva sin una correcta limpieza, ya que en el polvo, la materia orgánica y otros gruesos, encuentran las estructuras y nutrientes necesarios para el desarrollo y protección de los gérmenes.

P ¿Cuál es la clave para estar protegidos?

R La clave para protegerse contra el covid viene directamente del análisis de las principales vías de contagio que se han identificado hasta ahora. El contacto de persona a persona por los aerosoles emitidos en el desarrollo normal de la relación social, las superficies contaminadas con estos aerosoles en los que el virus puede vivir durante horas, incluso días. También la vía fecal y oral por la carga genética del virus, que se excreta en las heces, y que se puede extenderse a aseos y aerosoles de menor tamaño, que pueden viajar distancias superiores a dos metros, y que incluso pueden llegar a los sistemas de climatización. Por lo tanto, la clave para estar protegido para por mantener la distancia de seguridad, usar mascarilla, el lavado y desinfección frecuente de las manos, la limpieza y desinfección , asegurar la ventilación de los espacios interiores, especialmente en los baños, e incorporar soluciones de purificación de aire en espacios de difícil ventilación. Estas serían las estrategias, y también la prudencia, ya que no se puede intentar controlar un riesgo generando otro mayor. En este caso me refiero a utilizar siempre sistemas contrastados y legales, que no generen falsa seguridad.

P ¿La ventilación es importante, pero, y cuando llegue el invierno?

R La ventilación puede ser natural o mecánica. En ambos casos, la recomendación es que se mantengan de manera continuada, incluso penalizando el confort térmico cuando llegue el invierno. Si existe la opción de ventilación natural, todos los estudios y recomendaciones plantean que las puertas y ventanas estén permanentemente abiertas. Si no es posible, al menos que cada hora se realice un ciclo de ventilación de diez minutos como mínimo. Si no existe ventilación natural y se dispone de ventilación mecánica, esta debería funcionar de forma permanente, asegurando un caudal de renovación por ocupante, a ser posible con el máximo caudal de admisión de aire frente al de retorno. Reforzar y revisar los sistemas de filtración de los equipos de ventilación también es una buena recomendación en tiempos de pandemia. Al respecto de la climatización, el uso de equipos de recirculación de aire tipo Split están totalmente desaconsejados.

P ¿Qué son los biocidas?

R Hablamos que una sustancia es biocida cuando tiene propiedades bactericidas, fungicidas o virucidas. Es decir, es capaz de reducir la actividad de bacterias, hongos o virus hasta niveles de bajo riesgo. Existen productos con propiedades biocidas basados en diferentes compuestos o principios activos, incluso hay algunas sustancias y materiales naturales que presentan propiedades biocidas. Las sustancias activas más comunes para estos biocidas suelen ser diversas formas, de cloro activo (lejía).

P ¿Puede ser contraproducente utilizar muchas sustancias químicas para luchar contra el covid, por aquello de que acaben con todo?

R Obviamente, algunos biocidas tienen un amplio rango de aplicación y son capaces de actuar sobre bacterias, hongos y virus a la vez. Es sobradamente conocido que no todos estos microorganismos son perjudiciales para la salud. Al contrario, muchos son altamente beneficiosos. Sin embargo, cuando desinfectamos una superficie, la flora bacteriana presente no suele tener efectos positivos en el organismo, por lo que no consideramos un problema en este sentido. En lo referente a la mezcla de sustancias, este aspecto debe cuidarse mucho y, por lo tanto, es importantísimo conocer los componentes de cada producto y seguir las recomendaciones del fabricante fijándonos en las incompatibilidades que se planteen.

P ¿Cuáles serían los consejos básicos para mantener una buena prevención en casa?

R Por un lado limpieza y desinfección, y por el otro ventilación. Sobre la limpieza, es importante mantener las superficies limpias de polvo y restos de materia orgánica, lo que se consigue con un detergente. Después de esto, una desinfección con lejía, con especial hincapié en pomos de puertas e interruptores de luz. Lavar con más frecuencia las toallas y los paños de la cocina a temperatura alta es también una muy buena recomendación. En los baños, la limpieza y desinfección debe ser diaria, y si hay incrustaciones, la recomendación es utilizar un producto antical para eliminarla y evitar puntos de colonización. Con respecto a la ventilación, es importante abrir ventanas al menos durante una hora sobre todo en habitaciones. Si estamos teletrabajando, y, por lo tanto, pasando más tiempo en casa, es recomendable tener las ventanas permanentemente abiertas y, si no es posible, ventilar al menos diez minutos cada hora.

P ¿Y en las empresas?

R En las empresas, las mismas que en la casa, pero sumándole todas las recomendaciones sobre ventilación mecánica y purificación de aire y, sobre todo, distancia de seguridad, lavado frecuente de manos y uso de mascarilla. Esto es fundamental contra el covid.