Si algo puede definir a la medicina es lo vocacional que es esta profesión, aquella que está luchando porque esta segunda ola de contagios no llegue a los niveles de marzo.

No está siendo fácil. Los galenos que se encuentran en los centros de Atención Primaria confiesan estar «sobrepasados», sobre todo en Orihuela, una de las áreas sanitarias con más incidencia de covid. Así lo reseñan Inmaculada Marín y Ruth Molera, las coordinadoras de los centros de salud oriolanos de Álvarez de la Riva y del Rabaloche.

El día a día de estas doctoras «es caótico, a parte de todo lo que teníamos antes que ya íbamos sobrecargados, nos ha llegado el covid. Todos los días tenemos entre 70 y 80 pacientes por ver y llamar y 300 en seguimiento», destaca Marín, mientras que su compañera hace referencia a la presión asistencial «que se ha duplicado por dos o tres y tenemos que seguir viendo a nuestros pacientes que siguen teniendo patologías que hay que atender». Ambas ponen en valor la apuesta realizada por Conselleria en cuanto a Enfermería, con el refuerzo de esta plantilla. Pero el problema radica «en que no hay médicos».

Esta afirmación la comparte José Gabriel Cano, director de Salud Pública de los departamentos de Orihuela y Torrevieja. «Nuestro sistema sanitario en momentos como el que nos ocupa se ha mostrado insuficiente debido a que las plantillas que integran los tres pilares de la Sanidad (Primaria, Especializada y Salud Pública) no se han dimensionado adecuadamente en los últimos años, con jubilaciones sin cubrir al cien por cien, precariedad en muchos estamentos y sueldos poco competitivos que han provocado la emigración de profesionales bien formados en nuestro sistema MIR. La mala planificación del número que se incorpora al mercado hace que ahora, con la necesidad de nuevos trabajadores, no haya posibilidad de encontrarlos bien formados».

A colación, añade, que esta debería ser una de las enseñanzas que sacáramos de esta pandemia: «hacer una planificación con expectativas de futuro, se debe invertir más en el sistema público de salud que saca las castañas de fuego en los momentos de crisis». También «hacer caso a las autoridades sanitarias, son las que mayor conocimiento tienen de la situación y su manejo», recalca. Advirtiendo que el 70% de los brotes tiene origen social, recomienda bajar el número de personas en reuniones y ventilación de espacios cerrados.

En este sentido, la coordinación entre los tres pilares de la Sanidad debe ser fundamental. Si Atención Primaria se satura no puede rastrear las cadenas de infección, si Salud Pública se desborda por el incremento de casos y llega tarde a la indicación de medidas preventivas y de cuarentena el hospital se llena de ingresos, muchos de ellos en UCI y el sistema se colapsa.

Por ello, Marín y Molera añaden que en estos momentos, con la saturación de trabajo, «si Atención Primaria quiebra nos vamos a la porra. Somos la entrada al sistema de salud».

El estrés es constante en este área con una alta incidencia. Ansiedad o la ingesta de pastillas para dormir son ya una constante. Ellas afirman «que no nos hemos ido, seguimos aquí» y denuncian los insultos que escuchan a diario en las consultas, al llamar a un positivo para indicarle que se aísle o en los seguimientos covid.

A la población le piden que se conciencie, respete y cumpla las normas sanitarias, restrinja las salidas, tenga paciencia y, por supuesto, valoren el trabajo que están realizando. A Sanidad, que imponga penas más duras a quienes se saltan el aislamiento por «un delito contra la Salud Pública» y, como bien indica una responsable de Enfermería de esta área, «si la población no cumple pasa de ser la solución a ser el problema».

Y, por último, «que el covid salga de Primaria. Aquí cabe todo, es una sensación de querer abarcar y no poder. Esto solo acaba de empezar. Si no hay conciencia, esto no acabará».