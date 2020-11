El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España arroja cifras que asustan. Todavía más teniendo en cuenta que los datos que incorpora hacen referencia al 2019, cuando el covid-19 no había pasado arrasando. Ya entonces -el año pasado-, los menores de 34 años debían cobrar 1.935 euros para poder comprarse una vivienda sin destinar más de un 30% de sus ingresos. Es decir, tendrían que ganar el doble de lo que perciben. Las voces de los alicantinos Miguel Ángel, Silvia, Ángel, Miguel y Sara ponen voz a estos datos con sus testimonios. Todos ellos son jóvenes con formación, de los que solo dos no están en activo actualmente. A finales de 2019, más del 80% de la juventud española residía en el hogar familiar.

Miguel Burgos trabaja a jornada completa y estudia a media jornada. Es la fórmula que ha encontrado para poder compaginar ingresos, formación y vivir de alquiler. «Cuando se junta el pago de las asignaturas sueltas de la universidad con pagos anuales como seguros, impuestos, etc., se hace complicado sobrevivir económicamente», explica Burgos.

Este joven, encargado en un restaurante de la provincia, salió de casa de sus padres a los 22 años. Tiempo después tuvo que regresar. Ahora, con 31, vive de nuevo de alquiler. «He contemplado la idea de comprar una vivienda, pero está difícil con un solo sueldo, necesitaría otro en casa para poder comprar o, al menos, para poder ahorrar lo suficiente como para tener para una entrada de hipoteca, ya que piden una barbaridad que a día de hoy pocos tienen», apunta el joven. «La gran mayoría que se puede permitir comprar suele tener el respaldo de la familia o un sueldo bastante alto», añade.

Ángel Albaladejo (26) primero piensa en el escalón de poder irse de casa de sus padres, la compra la ve bien lejos. «Para poder comprar una casa debes tener al menos el 30% del valor, unos 30.000 o 40.000 euros. Es muy difícil...», señala el alicantino. Ángel es graduado en Fundamentos de la Arquitectura y acaba de terminar el Máster de Educación Secundaria. «Claro que he pensado en irme de casa de mis padres, supongo que la mayoría de las personas piensa mucho en eso a partir de una edad, pero si echo un vistazo a mi entorno, no veo muchas facilidades. Tengo amigos con trabajos precarios de cuarenta horas que están como yo, no se pueden permitir irse», cuenta el alicantino. Para Ángel, los dos grandes muros son el coste de la entrada y la volatilidad del mercado laboral. «Si quieres facilitar la compra de vivienda a los jóvenes, tienes que hacer más pequeños estos muros. Pagar el 30% de una vivienda de golpe es una locura, y ya ni te cuento lo difícil que resulta obtener unas condiciones de trabajo aptas para irte de casa».

La solución de Sara Marín para poder dejar el hogar familiar es, en primer lugar, descartar la idea de vivir sola. «La opción más fácil es irte de alquiler a un piso compartido para poder hacer frente a los pagos», cuenta esta alicantina de 30 años. Ella, como Ángel, es un reflejo de la cifra del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que habla de que solo el 18,7% de la juventud reside fuera de casa de sus padres.

Sara no ha vivido siempre con sus padres. Como le ocurrió a Miguel, Sara Marín también dio el paso y estuvo viviendo cinco años fuera, pero tuvo que volver. «La necesidad de independizarte y construir tu propia vida crece al tiempo que se convierte en algo imposible. La mayoría de jóvenes tenemos un empleo inestable. Salir de casa no es difícil, es directamente inviable», relata Marín.

Su currículum es mejor que bueno, pero parece no resultar suficiente. Tras licenciarse en Bellas Artes y cursar un máster, confiesa que su situación actual «no es la que había planeado hace unos años», que «está bastante alejada de la que pensaba que tendría». «Has dedicado toda tu vida a formarte, a trabajar en cualquier empleo que te ayudase a hacer frente a los pagos de estudios y alquiler pensando que obtendrías los frutos de ese sacrificio. Te sientes frustrada», sostiene la joven.

Sara continúa formándose y se prepara para las oposiciones de profesora de secundaria. Si trabajar por solucionar esta situación estuviera en su mano, la alicantina, cuenta, apostaría por la regulación del precio de los alquileres y las viviendas, y, por otro lado, por buscar una alternativa a los empleos temporales o con contratos de formación. «Supongo que habrá que aplazar la idea de independizarse. Seguiremos recorriendo el camino con ayuda de nuestros familiares hasta que lleguemos a alcanzar nuestra meta», apunta con esperanza menguada.

Para poder «salir del nido», Miguel Ángel García, otro alicantino de 28 años, encontró una muy buena opción en la ciudad. Es una de las personas que viven en la plaza América, en el barrio Carolinas, donde una iniciativa del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante facilita el alquiler a los jóvenes, a través de un coste mensual bajo, para que convivan en un edificio con personas mayores. Un proyecto intergeneracional referente que lleva en funcionamiento desde el 2009. «Antes de independizarnos, mi novia y yo buscamos otras opciones, pero con la situación que teníamos era impensable, el precio del alquiler está muy alto y nuestro objetivo era salir de casa sin ir ahogados durante el mes», cuenta Miguel Ángel.

García es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tras la carrera, después de trabajar varios años para conseguir reunir dinero, decidió emprender un negocio de entrenamiento junto a un amigo en la avenida de la Estación. «Me gustaría invertir el dinero que pago todos los meses en una hipoteca, pero el desembolso inicial es muy elevado, dificulta mucho la compra», se sincera el entrenador.

Ahora, con la situación de pandemia, la situación se pone cuesta arriba para todos. También un poco más para los jóvenes. Miguel Ángel tiene un negocio presencial. «Siendo autónomo, si no trabajas, no cobras. Pero eso sí, las facturas se siguen pagando», explica. En su caso, cuenta, la manera de no desviarse del cauce ha sido contando con una ayuda estatal, ahorros y la suerte de su arrendatario, el Patronato, que les ha permitido aplazar las cuotas y posteriormente prorratearlas. «Los jóvenes solo se podrán independizar cuando se les ofrezca estabilidad económica y baje el precio del alquiler», añade.

Emprender es una decisión compleja; atreverse a hacerlo y que a los dos meses aterrice una pandemia, se puede decir que es mala suerte. Es el caso de Silvia García, graduada en Podología. Silvia acabó la carrera y desde entonces trabajó en distintas clínicas, como sigue haciendo a día de hoy para sumar experiencia. En enero se lanzó a abrir la suya. «Cuando llegó la pandemia, tuve que cerrar la clínica. Solo atendí a dos personas en dos meses», explica la podóloga. Hacer frente a los pagos sin tener ingresos se convirtió entonces para ella en la cuesta arriba a la que se enfrentan muchos negocios actualmente.

Animarte a sacar un negocio adelante siendo joven resulta valiente, pero no es nada sencillo el paso si también quieres independizarte. «Si no hubiera estado viviendo en casa de mis padres, no habría podido aguantar todos los gastos. De momento no puedo irme de casa», señala la joven. ¿Y comprar una vivienda? «Eso está fuera de mis planes», subraya.