Carmen llevaba años con la idea de abrir un negocio propio, pero no dio el paso hasta que estuvo tres meses encerrada en casa sin trabajo por el confinamiento. Hasta que estalló la pandemia, ella y su marido trabajaban en ferias vendiendo calzado. «El confinamiento nos destrozó. Con mercancía comprada, no había nada de trabajo. Así que cuando se levantó el estado de alarma, nos pusimos a buscar locales», explica Carmen Vargas, que regenta desde julio una zapatería en una perpendicular a Maisonnave. «Este local lo tenía visto hace años y negocié el precio porque nos pedían mucho. Teníamos claro que queríamos una zona céntrica por los turistas y la gente de la provincia que viene a la ciudad», prosigue Carmen, a quien tras un verano «mejor de lo esperado» le ha empezado a entrar el «vértigo» tras un octubre «desastroso». A la Administración le pide ayudas para el sector: «Necesitamos apoyos, cierran muchos comercios».

Más optimista se muestra Ana Rodríguez, quien decidió cambiar su vida tras el confinamiento. Aunque sin preverlo. «Yo era clienta de esta bar. Un día, tras el encierro, me enteré de que el dueño quería traspasarlo. Dejé mi trabajo, en el que estaba mal, y decidí quedarme con este local», apunta Ana, propietaria de un bar cerca de la Plaza de España. «Estoy feliz, la acogida ha sido maravillosa. Me alegro que mis ganas pudieran con el vértigo natural», admite la joven, a la que -pese a ese optimismo- le preocupan las nuevas limitaciones a la hostelería y, sobre todo, lo que puede venir.

Poco antes que Ana, abrió el tercer local de la tintorería de Charo Martín. Ella, junto a su marido y su hijo Juan Manuel, tenían decidido expandir el negocio a la zona de la Rambla, tras disponer de locales en el entorno de Maisonnave y de Playa de San Juan. «Buscábamos nuevos clientes en una zona con muchas oficinas. Pactamos el alquiler del nuevo local en febrero, y entonces estalló todo», explica el hijo de la fundadora del negocio, ahora administrador de la sociedad. La nueva tintorería la abrieron hace apenas un mes. «La crisis, aunque nos afectará seguro, no nos ha quitado la idea. Era firme, es un buen sitio y hay negocio, aunque esta situación nos toca porque ahora trabaja mucha menos gente de manera presencial, y en casa no te pones camisas ni chaquetas. Eso sí, hemos limpiado más alfombras que nunca», añade Juan Manuel, quien da por hecho que les tocará al menos medio año más de sufrimiento por la crisis del covid.

A la expectativa de qué pasará está Rafi Alcaide, que este próximo martes tiene previsto levantar la persiana de la pescadería que ha montado junto a su hermano en el Mercado Central. El sector no les resulta nuevo, pero sí el emplazamiento. «Mi hermano llevaba tiempo dándole vueltas a este proyecto, pero la decisión definitiva no fue hasta el verano», explica Rafi, quien se muestra ilusionada: «Pese a la crisis, la gente siempre come, se suele recortar de otros sitios». Con todo, admite que la aventura le genera cierto «miedo» por lo «desconocido», ya que al «salir del barrio» [la Florida] «toca empezar desde cero». La decoración del negocio es obra del artista de hogueras Federico Molinero, otro de los profesionales afectados por la pandemia.

En la cuenta atrás para abrir su negocio también está Juan Luis Gómez, a quien el confinamiento le permitió dar forma a su iniciativa: «Me di cuenta de que no había locales para lavar personalmente a tu perro sin manchar tu casa. Busqué un local por la zona de Miriam Blasco, porque por aquí vive mucha gente con mascotas y hay parques caninos, y como era lo suficientemente grande decidí ampliar la idea: también vamos a tener cafetería». Juan Luis, que antes de embarcarse en este proyecto trabajó en una empresa de reparto de paquetes, agradece el apoyo total de su amiga Elvira.

Él como otros a los que el covid les ha servido de impulso para sus negocios han contado con el apoyo de los suyos. «Muchos nos dicen que estamos locos, pero siempre ayudan. No queda otra», coinciden varios emprendedores alicantinos.