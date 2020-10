En un año tan especial, con todas las circunstancias derivadas de la pandemia que nos asedia, GRUPO ASV Servicios Funerarios ha querido homenajear, con motivo de la festividad que hoy conmemoramos, a las víctimas de la Covid-19, a los fallecidos durante este año y también a todos los profesionales comprometidos.

De este modo, el pasado viernes todos los centros del grupo, más de veinte en la provincia de Alicante, detuvieron su actividad a las 9 de la mañana en un emotivo minuto de silencio. “Hemos querido —indican desde la empresa— no solo honrar la memoria de los que no están, si no también mostrar el compromiso del sector con el acompañamiento a los seres queridos en su proceso de duelo y dar un merecido reconocimiento a la gran labor profesional del personal funerario, el último y en ocasiones olvidado eslabón de la cadena sanitaria durante esta pandemia”.

Esta iniciativa se suma a otra que también ha sido respaldada por otras muchas empresas funerarias del país y que fue impulsada por Panasef, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios: la utilización del lenguaje floral en una campaña de comunicación, para honrar la memoria de los fallecidos y reconocer la implicación y dedicación de los profesionales. Los crisantemos representan la eternidad y con ellos se ha querido recordar la memoria de los fallecidos; los claveles se identifican con la amistad y el cariño sincero para con las familias; y la gerbera rosada se ha utilizado para mostrar el agradecimiento a todos los profesionales por su compromiso diario.

GRUPO ASV Servicios Funerarios no se ha quedado en estos actos simbólicos y también ha materializado su apoyo y su vocación de servicio en una nueva publicación que se ha dado a conocer esta semana. Se trata de una guía práctica de actos de homenaje que pretende ayudar a las familias a desarrollar sus ceremonias privadas.

La guía, que se puede descargar en la web de la compañía, propone diez formas de realizar ceremonias familiares, tanto presenciales como online, e incluye guiones con palabras de homenaje, ideas personalizables e incluso una lista de canciones en la plataforma Spotify que pueden servir de banda sonora para estos eventos.

“No podemos decidir cómo debe ser esa despedida y cómo debe vivirse, y no pretendemos que pueda sustituir la que a cada familia le habría gustado ofrecer en su momento a su ser querido, pero desde Grupo ASV Servicios Funerarios, esperamos que esta guía sea una ayuda para todas las personas que hayan sufrido una pérdida, para realizar un encuentro conmemorativo y que pueda servir tanto para homenajear a sus seres queridos como para ayudar en la evolución de los propios procesos de duelo” señala Sonia Carricondo, Responsable de Comunicación y Responsabilidad Social de Grupo ASV.

Guía práctica de actos de homenaje

La guía propone diez formas de realizar ceremonias, tanto presenciales como online, e incluye guiones con palabras de homenaje, ideas personalizables e incluso una lista de canciones en la plataforma Spotify. En el documento se destaca la importancia del ritual de despedida y se proponen encuentros que pueden organizarse tanto para grupos reducidos como de mayor tamaño.

En caso de celebrarse online se pueden compartir de manera simultánea con un número ilimitado de personas. Para actos presenciales se tendrán en cuenta las medidas sanitarias. El grupo también forma parte de la campaña nacional de Panasef «Cuando la voz ya no es suficiente, cuando no hay palabras que digan lo que sentimos, que lo hagan las flores», recogiendo una serie de imágenes protagonizadas por flores que representan Gratitud, Admiración y Eternidad.