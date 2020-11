33.000 euros es el importe que debe percibir la doctora Annia Magdaleno Hernández, desde la Conselleria de Sanidad, como complemento retributivo por su labor como Médico Interino de Atención Primaria, quien solicitó en 2014 este pago a la carrera profesional. La facultativa ha asegurado que "no entiende por qué otros compañeros sí lo están cobrando" mientras que ella, siendo de las primeras en pedir esta cantidad, "aún no la estoy percibiendo en mi nómina". Asimismo, ha reclamado "un derecho por realizar mi labor profesional como médico".

En este sentido la letrada del procedimiento, Montserrat Bas Nicolau, ha recalcado que, tras varios juicios a raíz de la demanda presentada por esta doctora en noviembre del 2015, y la posterior celebración del primero de ellos en octubre de 2017, sale la sentencia del Tribunal Supremo en la que se les reconoce este complemento de la carrera profesional aunque no tengan la plaza en propiedad, es decir, son interinos. Todo esto en base al principio de igualdad: mismo puesto de trabajo, mismas retribuciones.

Así los hechos, Bas Nicolau ha explicado que ganada la sentencia el 20 de octubre de 2017, la Conselleria recurre este procedimiento "porque decía que no podía ser que el complemento retributivo se le reconociera, sí las retribuciones: el dinero; pero no este complemento al alegar que no eran funcionarios de carrera", aclara.

Tras esto, apelaron al TSJ que comenzó a resolver favorablemente a principios de año para los sanitarios, estando resueltos todos los recursos de suplicaciones. A colación, la abogada ha afirmado que "esto significa que la Administración tiene que pagar. La Administración en el momento en el que empiezan a dictar sentencias a unos les paga y a otros no".

Tal como indica la letrada, resulta curioso que algunos sanitarios que presentaron la solicitud en 2018 sí que han percibido de la Administración el importe adeudado y la doctora Magdaleno Hernández que lo solicitó en 2014, una de las primeras dentro de la Conselleria de Sanidad, a fecha de hoy no ha recibido este complemento. Por ello, ha destacado que "Conselleria debe enviar a cada área sanitaria las resoluciones para que puedan llevarse a efecto, extrañamente está enviando unos sí y otras no".

Por su parte, desde el CSIF, la representante de Sanidad, Cecilia Meliá, se pregunta qué criterios van a tener en cada departamento para pagar a los sanitarios, manifestando que lo normal sería por antigüedad, los primeros que lo pidieron, tal y como reclama la doctora Magdaleno. Por ello, "urgimos a la Administración que haga el pago a todos los profesionales que tienen ya ejecuciones de sentencia firme y llevan esperando durante muchos años este pago".

Así, pide que "aumenten las partidas presupuestarias, faciliten que el mecanismo de pago sea lo antes posible y que no limiten el mes a mes una cantidad pequeña, porque entonces esto va a ser eterno".

Demandando además, "el aumento del personal administrativo para aplicar estas ejecuciones. Existe un excesivo retraso en la ejecución de un gran número de sentencias, ejecuciones forzosas e incidentes de ejecución cuya firmeza fue notificada hace muchos meses. Instamos a que la Administración ponga los medios humanos y económicos necesarios para que se lleven a cabo las gestiones oportunas para realizar este pago", declara.