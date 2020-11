P ¿Tiene alguna particularidad esta provincia en cuanto a las joyas que presentan los clientes?

R El préstamo medio es más alto que en el resto de la red, de 635 euros respecto a 615 en los demás, y eso tiene que ver con que hay mejores joyas. En estos años hemos encontrado joyas y relojes de buenas marcas. De hecho, aquí hemos llegado a prestar 65.500 euros por un collar y sobre todo, por unos pendientes con unos diamantes de muy buena calidad y tamaño.

P ¿Por qué cree que sobrevive este modelo de financiación?

R Porque es sostenible 100%. Los réditos que generan no sólo pagan a nuestros gemólogos y la actividad del monte, sino que financian proyectos medioambientales, educativos o de discapacidad de la obra social. Ninguna entidad sobrevive 300 años si no hay un beneficio doble. El producto es muy transparente, no hay lista de morosos y si se llega a subastar la joya y hay beneficio se lo queda el cliente. Si una pieza sale a 5.000 euros y alcanza los 100.000 en la puja, cobramos los intereses y la comisión de la subasta y el resto se lo queda. Nos quedamos ojipláticos con un reloj que salió a 9.000 euros y se terminó vendiendo por 240.000. Era de un extranjero.

P ¿A quién le quedan joyas en España?

R A autónomos, profesionales liberales. Hay joyas familiares también. Esperamos que la cultura del oro en España vaya subiendo. Hay países en los que es normal que en la comunión se les regale a los niños un lingote pequeño porque saben, por su historia reciente, que pueden darse situaciones en las que un piso o un coche pasan a no valer nada. La sociedad judía por ejemplo valora mucho los diamantes porque ocupan poco espacio y te permiten rehacer tu vida en cualquier sitio.

P ¿Quién participa en sus subastas?

R Particulares y muchísimos joyeros, algunos en busca de piezas únicas. También hay compradores de oro que buscan cantidades grandes. Hay que señalar que todos nuestros tasadores son gemólogos titulados, nuestras básculas están auditadas y todas las operaciones que hacemos quedan registradas. Además, estamos conectados con la Policía y si tenemos sospechas de que el artículo puede ser robado porque no cuadra lo que cuenta el cliente, pedimos que traiga la factura. Los ladrones no vienen al monte de piedad.