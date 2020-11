El Día de Todos los Santos miles de familias acuden tradicionalmente al Cementerio de Alicante para honrar a sus difuntos. Las largas colas para acceder al camposanto son la tónica de cada 1 de noviembre excepto en esta ocasión. La pandemia de coronavirus ha transformado el recuerdo que se tiene de este día por completo. Completa serenidad en este día especial que viene precedido de la festividad importada de Halloween. La Policía Local señala que no se ha alcanzado ni un 10% de la ocupación total que estaba prevista de aforo, para 6.000 personas, y lo achacan a las campañas municipales que se han hecho estos días para espaciar las visitas a los familiares durante toda la semana. No se veía ningún grupo numeroso y por el momento no se han detectado incidencias, según el cuerpo policial.

Los autobuses han aumentado las frecuencias y todos venían prácticamente vacíos, con apenas cinco personas en el interior, al menos entre las 10 y las 13h que era cuando más afluencia se esperaba, sin que se haya dado el caso. Alguno de los solares que se utilizan de aparcamiento estaban a menos de la mitad de su capacidad a diferencia de otros años en los que hay que armarse de paciencia para depositar flores a los seres queridos.

El día está tan tranquilo que los floristas auguran que prácticamente toda la campaña de flores se ha echado a perder con menos de un 20% de ventas. Aseguran que durante la semana y hoy han vendido menos, incluso, que en un día de lluvia. Por ello se anticiparon y encargaron menos ramos, coronas y flores en general. Aún y así no han llegado al mínimo de ventas y además han tenido muchas anulaciones de encargos.

Algunos de los floristas culpabilizan de la situación en parte a las autoridades locales. Señalan que el dispositivo policial dificulta que muchos vecinos tengan acceso fácil para comprar flores ya que se ha instalado una valla perimetral en la rotonda donde están ubicadas las floristerías que les quita visibilidad y restringe el acceso en vehículo, "por lo que muchos clientes de edad avanzada que antes paraban con el coche para recoger las flores ya no pueden", indicaba Juan Manuel Andreu, de la floristería Las Rosas. "Nunca en la vida lo había visto así. Hay más policía que gente. Creemos que con las limitaciones los han asustado y es muy triste porque en la pandemia no han podido despedir a sus seres queridos", reprochaba Carmen Agulló, de Flores Agulló.

Por otro lado, también critican que se haya cortado el agua de las fuentes para evitar aglomeraciones, según marca el protocolo sanitario, por lo que muchos clientes han optado por pedir a los floristeros agua o entrar a los baños del campo santo para llenar botellas, teniendo en cuenta que los aseos están controlados para que se cumpla el aforo.

En cuanto al control de los accesos, hay efectivos de Policía Local y Protección Civil para vigilar los grupos que entran, sin que sea obligatorio ponerse gel hidroalcohólico. Tampoco se toma la temperatura a la entrada. En el interior del cementerio patrullan los agentes en moto para controlar posibles focos de aglomeración, sobre todo en la parte nueva, sin que se haya detectado ninguno grande y más teniendo en cuenta que hay algunos panteones como el de Miguel Hernández que hoy están siendo visitados después de que se haya conmemorado esta semana el 110 aniversario del nacimiento del poeta oriolano.

En cuanto al tráfico, se ha desviado como otros años a la zona norte por la avenida Zodiaco para salir por el vial de los Cipreses, y este año no ha sido necesario alterar las fases semafóricas por la baja afluencia.