Del matrimonio entre Vicente Pascual, que tenía una herboristería, y Dolores Velázquez, dueña de una tienda de cerámicas de Biar y Agost, nació en 1893 un negocio mixto que estuvo en Castaños 47 y ahora en Alfonso el Sabio. Han pasado 127 años desde la primera generación de comerciantes de la familia y sigue la tradición gracias a Pepe Pascual, que estudió Económicas y cogió el negocio. Su padre, Vicente Pascual, afirma que si a su retoño no le gustase trabajar en la tienda, ésta habría desaparecido. Llevar el comercio en los genes está detrás de la supervivencia de las tiendas centenarias, que superaron guerras y crisis, y que no tienen más secreto que la especialización, los buenos productos, mimar al cliente, llevar al día los pagos y no endeudarse con los bancos.

«La cerámica la compra el turista. Ahora no hay, pero la rama de herboristería funciona en estos tiempos. Tenemos 400 especialidades», dice Pascual, de 48 años, diez al frente de una tienda que aparece en guías turísticas y salió en la televisión japonesa.

Hace 115 años que Vicente Benavent Moscardó abrió su camisería a medida en la Rambla. La marca familiar llegó a tener seis tiendas. En la crisis de 2008 optaron por mantener solo la de Doctor Gadea, que regentan los bisnietos del fundador, Carlos y Vicente. Afrontan la crisis del covid con recortes: ERTE de plantilla, reducción de horarios y cita previa con clientes que tienen miedo al virus, para los que abren fuera de horario. Se diversifican con servicios de sastrería y camisería a medida, alquiler de chaqués y esmoquin. «Las bases de un negocio son siempre las mismas. Atención al cliente, buen servicio y producto. Tenemos acuerdos con proveedores con los que trabajamos desde hace 40 años, confían en nosotros al haber respondido en otras crisis». La mentalidad de los hermanos Benavent es de supervivencia: «esto pasará», afirman.

La familia Navarro también tiene el comercio en el ADN desde que Rafael Navarro Alonso fundase la firma en 1916. Pasó de generación en generación con la primera tienda en la Rambla y otra posterior en Castaños, que es la que se mantiene porque el local primitivo lo vendieron. Las bisnietas del fundador, Carolina e Inmaculada, llevan ahora el negocio, heredado de su padre, Francisco, quien empezó con las joyas a los 14 años. Carolina cree que «la consistencia es la clave para durar en el tiempo y, sobre todo, la confianza de nuestros clientes. Destacaría al fundador Rafael Navarro y a mi padre Paco, que nos han inculcado sus ganas de trabajar, a luchar por nuestros sueños y el amor por las joyas y relojes. También nuestro tío Rafael nos ha transmitido el buen hacer y filosofía del arte de las joyas».

Ferretería El Pozal data de 1917. José Falcó Ortiz fue el fundador. Su bisnieto Sergio Carbonell lleva el comercio. Está en el barrio de Santo Domingo, en el antiguo almacén, donde se trasladó tras la riada de 1997 al derrumbarse el edificio de Manero Mollá donde estaban. Lograron salvar el mostrador original. «Mi abuelo (militar del bando perdedor que no pudo poner la tienda a su nombre porque Franco la habría confiscado) me enseñó a vivir de los recursos, no de los créditos. No compro más de lo que tengo para pagar a los proveedores. Hay días que vienen 10 clientes y no vendo nada pero les ayudo a resolver problemas. ¿Sirve de algo? A la larga sí. La prueba es que llevamos más de 100 años». Mantienen clientes de la Explanada 23 años después de dejar la zona.

Pedro Sirvent fundó en 1928 en la avenida de la Constitución la joyería del mismo nombre siguiendo la senda de su progenitor, que era joyero y tenía taller. «Tenemos hijos y nietos de los primeros clientes. Se les llega a querer», señalan Pablo y María José, herederos del fundador. «Le hemos dedicado la vida al negocio porque somos conscientes de que vivimos de ello. Hacemos la compostura (arreglo de joyas) con el mismo interés que si vendiéramos el mayor brillante de la tienda».

Otros negocios con solera son Papelería Eutimio, que mantiene la imagen de 1935, año en que Eutimio Fernández Duque abrió este negocio en López Torregrosa, ahora en manos de sus nietos; o Malluguiza, tres generaciones de farmacéuticos y una botica en Alfonso el Sabio (1956).