La prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes e incluso en la vía pública siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad ha abierto el debate sobre las restricciones al tabaco, especialmente en los alrededores de los hospitales y otros centros sanitarios. En estas instalaciones la ley ya prohibía fumar a menos de 100 metros de los accesos, una restricción que no siempre se cumple, ni siquiera en tiempos de coronavirus. Tan solo hay que darse una vuelta por el Hospital General de Elche para comprobarlo. Los fumadores se concentran en un espacio que parece especialmente habilitado para «huir» de miradas indiscretas. Entre el edificio de Consultas Externas y el Anexo Uno se han habilitado dos accesos a los huertos de palmeras que rodean el hospital. Un recubrimiento actúa a modo de biombo, para que no sea visible desde los diferentes accesos al hospital. La zona, que en teoría estaba diseñada como zona de descanso y almuerzo del personal, es el «fumadero oficial del hospital», reconoce un facultativo que prefiere preservar su identidad.

«Es verdad que choca mucho que por un lado pidamos responsabilidad a todos y por otro los ciudadanos nos vean aquí fumando sin la mascarilla y en grupitos, aunque sí es cierto que tratamos de guardar la distancia de seguridad y separarnos los unos de los otros si vamos a fumar», reconoce un doctor, quien añade que «la mayoría lo hacen de forma inconsciente». El acceso en el noreste del hospital, el que da a Urgencias y a la puerta trasera del edificio, por donde antes se accedía a la antigua área de Consultas Externas es otro de los puntos donde se concentran multitud de sanitarios y usuarios para fumar. «Al final se trata de aplicar el sentido común, guardar la distancia de seguridad y que no nos juntemos muchas personas a fumar en un mismo sitio», asegura un enfermero a este diario.

«La verdad es que ni me había planteado si está mal o bien, si se puede o si no. Estamos acostumbrados a hacerlo y al final se trata de que haya distancia, estamos al aire libre y creo que no perjudica a nadie», señala otro trabajador.

La situación se repite también en el Hospital del Vinalopó, aunque de forma más «disimulada», ya que al no haber un punto fijo donde se concentran los fumadores, la estampa es menos visible. «Aquí tenemos la ventaja de que salimos, nos vamos al otro lado del aparcamiento, en la calle que va hacia el gimnasio y la escuela de golf, y ya estamos lo suficientemente lejos del hospital», señala una enferma. «De hecho, hasta lo preferimos, porque fuera del edificio, en las inmediaciones, tampoco hay donde sentarse, así que muchos nos vamos al otro lado de la calle, nos sentamos en las aceras, almorzamos aquí y aprovechamos para fumar».

Los profesionales sanitarios son conscientes de esta situación. De hecho, la publicación Redacción Médica realizó un estudio hace ya tres años en el que señalaba que el 78% de los encuestados consideraba que «nadie respeta la distancia para fumar en el exterior y hay colillas en escaleras y rincones». Por otra parte, un 6% de los encuestados aseguró que «pacientes, visitantes y personal cumplen la normativa». El 13% sí señaló que, en general, se respetan los espacios sin humo, aunque «hay encontronazos con gente poco respetuosa».

La ley recoge expresamente la prohibición de fumar en «centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos». Sin embargo, los profesionales consultados por este diario reconocen que «no hay constancia de que se haya multado a nadie por fumar alrededor del hospital. Tampoco se ha recogido ninguna queja de paciente o usuario al respecto, en general se respeta y si se fuma, se hace lejos de los accesos, para no molestar a la gente que viene».

Juzgados

La estampa no es exclusiva de los hospitales. A pocos metros del Hospital General de Elche están los juzgados ilicitanos. Allí, es frecuente ver al público y funcionarios fumar en la puerta, pese a que la ley recoge que se prohíbe fumar expresamente en «centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público».

La puerta de los juzgados entraría dentro de esta prohibición legal porque se encuentra dentro del recinto, limitado por otra puerta exterior, que es por donde se accede en coche a la zona en la que son trasladados los detenidos que llegan a la Ciudad de la Justicia de Elche.