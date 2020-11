El comercio del Pla confía en que la remodelación de Padre Esplá active las ventas

La asociación de comerciantes del Pla destaca que el inicio de la reurbanización ha supuesto la pérdida de alrededor de 250 plazas de estacionamiento, lo que agrava un problema que arrastran desde hace décadas y que los pequeños empresarios pensaron que tendría solución con el parking subterráneo de Padre Esplá, que el Ayuntamiento acabó por descartar en 2010. El proyecto inicial de construir un estacionamiento de dos plantas para más de 400 vehículos se redujo a una sola planta de sótano para 190 vehículos que fue aceptada por los comerciantes, pero los vecinos y la Plataforma por la Movilidad se opusieron. «Estamos en conversaciones con el equipo de gobierno a ver si ponen al menos zonas azul y naranja, para que los residentes puedan aparcar. Las obras sí que van a dar vida al barrio desde el punto de vista peatonal, pero el proyecto debe ir acompañado de más aparcamiento. Está bien que Padre Esplá tenga un bulevar pero los coches están y hay que hacer algo con ellos», dijo ayer José Moreno, presidente de la asociación de comerciantes. A pie de calle, propietarios y empleados de varios negocios coincidieron en que la remodelación de la avenida con aceras más espaciosas, carril bici y más arbolado redundará en una imagen mejor y más moderna, que puede fidelizar a nuevos clientes atraídos por la mejora.

Las obras han empezado por la parte más próxima al Bulevar del Pla, donde hay menos tiendas, para que no afecte a la campaña de Navidad en Padre Esplá, San Mateo y adyacentes, tradicionalmente con un mayor tejido comercial. Otra razón es que el desvío del autobús que sube por la avenida requiere señalizar los giros por otras calles, más estrechas, lo que se ha dejado para los meses venideros.

La asociación de vecinos, que preside Carmen Cobela, señaló ayer que están intentando que el Ayuntamiento les informe de cómo va a afectar la obra a la circulación por el desvío del tráfico y los autobuses. Cobela también cree que puede beneficiar al entramado comercial porque «quedará un bulevar con aceras amplias, calmado del tráfico, árboles grandes y dos plazas muy bonitas». Fuentes municipales destacaron que Padre Esplá tendrá un nuevo diseño de jardinería, por lo que los árboles que ahora se han retirado se recuperarán para la nueva avenida y si no cumplen con el diseño se trasplantarán a otra zona verde de la ciudad.

PROMOVER LA DIGITALIZACIÓN PARA FRENAR LAS PÉRDIDAS Y EL CIERRE DE TIENDAS



La facturación en los establecimientos del Pla ha disminuido un 30% en los últimos meses





Cuando el presidente de la asociación de comerciantes abrió su negocio en el Pla, en los años 80, apenas había locales comerciales libres por la gran demanda de actividad. Ahora la situación es la opuesta, con una caída en la facturación del 30% y un goteo de cierres de establecimientos. «A principios de abril se notó una mejoría porque la gente respondió con el comercio de proximidad pero ahora no hay demasiado trabajo», señala Moreno, que tiene una peluquería en la zona desde hace varias décadas. El colectivo que dirige ha perdido un 20% de asociados. Algunos aguantarán la campaña de Navidad para saldar deudas y después prevén echar el cierre en una destrucción del tejido económico que no cesa. La asociación tiene diversos proyectos como la digitalización de los comercios para promocionarlos a través de una plataforma online. «En 1985 no encontrabas por aquí un local vacío, era un Maisonnave, por eso queríamos el parking subterráneo». La asociación era tan potente que era autosuficiente para adornar el barrio en Navidad. Desde la Concejalía de Urbanismo, por su parte, señalaron que el proyecto de obras se consensuó con las asociaciones de vecinos, de comerciantes y con la hoguera.