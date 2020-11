El eldense Francisco Albertos concede a este diario su primera entrevista haciendo un paréntesis en su frenética actividad diaria. Dirige Salud Pública en Elda desde enero de 2014 y goza de una amplia experiencia como médico en Urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela y como coordinador médico en centros de salud de Almoradí, Aspe y Acacias de Elda.

¿El covid-19 ha sido creado artificialmente por el hombre?

Puedo asegurar que es un virus creado por la naturaleza. No creo en las teorías de la conspiración y la científica china que asegura lo contrario no ha publicado, hasta el momento, ningún trabajo que confirme lo que mantiene.

¿Y por qué en China apenas tienen ya contagios?

Porque su Gobierno ha tenido la capacidad de aislar masivamente a la población y de hacer millones de pruebas diagnósticas en tiempo récord. En China los ciudadanos obedecen a las autoridades y a finales de enero consiguió aislar por completo en sus domicilios a 41 millones de personas en Wuhan.

¿Qué hacemos mal en España?

En líneas generales la población no está respondiendo con responsabilidad porque no es consciente de la gravedad del problema. Han ingresado en la UCI personas de 35 años sin ningún factor de riesgo. Las medidas de prevención que pedimos no hay que cumplirlas solo por uno mismo, sino por los demás. Hay contagiados que incumplen el aislamiento y son bombas de trasmisión del virus. Y a éstos los denunciamos.

¿Por qué no se hacen en España las PCR que se necesitan?

Las PCR epidemiológicas de forma indiscriminada a toda la población no siempre son eficaces. Pueden saturar los laboratorios y retrasar las pruebas necesarias como las de las intervenciones quirúrgicas.

¿Y son realmente efectivas?

Son muy efectivas pero no son fiables al cien por cien. Estas pruebas son fotos fijas y muchos negativos hoy pueden ser positivos a los dos días. Además, hay resultados que pueden dar un falso negativo cuando el virus ya está en los pulmones porque las muestras las tomamos de la nariz y la boca. También puede darse el caso contrario de dar positivo alguien que ya ha pasado la enfermedad porque en su organismo quedan residuos latentes del virus.

¿Siguen faltando rastreadores?

La Administración ha hecho un gran esfuerzo en contratar a rastreadores. Su labor es muy importante pero deja de ser eficiente cuando la transmisión es masiva. En definitiva, hacer PCR a todos no siempre es efectivo ni tampoco lo es la labor del rastreo si la transmisión del virus es masiva.

¿Por qué en el Departamento de Elda se dan unas cifras tan altas de incidencia acumulada frente a otras comarcas?

Es un proceso que se está equilibrando en todos los Departamentos de Salud. En unos los contagios empezaron a incrementarse antes que en otros. En Elda el repunte comenzó a principios de octubre. Pero la tendencia es la misma en el conjunto de la provincia y de la Comunidad.

¿Cree que las autoridades sanitarias están actuando bien?

Estamos ante una situación completamente desconocida y se ha avanzado mucho en muy poco tiempo. No obstante hay disparidad de criterios porque no disponemos de un protocolo como ocurre con otras enfermedades. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de este virus. Tomamos decisiones pensando en lo mejor pero, a veces, las medidas no son todo lo efectivas que esperábamos y tenemos que revisarlas.

¿Cuándo llegará la anhelada vacuna?

En el primer trimestre de 2021, en el mejor de los casos. Yo no soy virólogo, pero tampoco sabemos si será muy eficaz. Es cierto que el covid-19 no parece tener mucha capacidad de mutar, pero ignoramos el tiempo que durará esa inmunidad porque hay personas que solo han mantenido los anticuerpos seis meses. Además, necesitamos que esa vacuna no genere efectos secundarios porque se va a proporcionar a población sana. En fin, la ilusión y la esperanza que genera la vacuna está muy bien, pero obtener una vacuna es un proceso cuya elaboración suele tardar dos años mínimo, y luego hay que probarla.

¿Volverá todo a ser normal?

Debemos ser conscientes de que este virus ha venido para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él. Nuestro reto es tomar medidas para evitar contagiarnos y seguir adelante con nuestras vidas. Tengo confianza de que saldremos adelante porque la capacidad de adaptación es la mayor virtud del ser humano.

¿Y las Navidades qué?

Hay que celebrarlas, pero con control. Necesitamos encontrar el equilibrio entre el bienestar social y la prevención. No queda otra.

¿Cómo lleva esta situación en su esfera personal?

Muy preocupado y con mucho estrés como el resto de miembros de mi equipo de Salud Pública. Estamos trabajando desde marzo en turnos de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana y festivos. La Conselleria de Sanidad nos ha enviado profesionales de refuerzo, pero aquí los problemas surgen a diario y hay que formarlos sobre la marcha. Nuestra única obsesión es cortar la vía de transmisión lo antes posible.

¿Las restricciones aplicadas en el Alto y Medio Vinalopó dan buenos resultados?

Ese es el objetivo pero no lo sabremos hasta conocer los resultados dentro de tres semanas.

¿En caso negativo volveremos al confinamiento domiliciario?

No hay que descartarlo.

¿La distancia social, la mascarilla y el gel en las manos evitan realmente el contagio?

Rotundamente sí. Tenemos el caso de varias familias con un positivo que no ha contagiado al resto porque todos han actuado adecuadamente desde el principio.