Un técnico ratifica que Ortiz habría ganado 42 millones con el PGOU bajo sospecha

El informe elaborado por el arquitecto municipal Sergio Mansanet analizaba un total de 31 parcelas en las que el promotor Enrique Ortiz estaba interesado o eran de su propiedad con la valoración que ese suelo tenía en el PGOU de 1987 y el que hubiera tenido de haber entrado en vigor el planeamiento bajo sospecha y aprobado por el Ayuntamiento en 2010. Las parcelas se ubican en la Condomina, Fontcalent, Fondo de Piqueres, los Saladares y Lomas del Garbinet.

El técnico, citado por el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del Ayuntamiento José María López Coig, precisó que para dicho informe no se había entrado a valorar de quién era la titularidad de las parcelas y que para que sus conclusiones tuvieran validez era necesario que el plan se aprobara, ya que ese beneficio no se ha producido. «Si el PGOU no se aprobaba este informe no vale nada», admitió.

El Ayuntamiento retiró el PGOU bajo sospecha en febrero de 2015 y el informe se elaboró en agosto de 2017, es decir, con posterioridad a la retirada del plan y cuando el edil Miguel Ángel Pavón de Esquerra Unida estaba al frente de Urbanismo. No obstante, las acusaciones sostienen que el delito de tráfico de influencias se habría cometido con independencia de la aprobación del plan general bajo sospecha. El técnico también sostuvo que a efectos del Ayuntamiento el PGOU estaba aprobado definitivamente al haberlo remitido a la Generalitat para su ratificación.

Las parcelas catastrales analizadas estaban consideradas como no urbanizables en el PGOU de 1987, mientras que en el aprobado por el Ayuntamiento en el 2010 se les atribuía aprovechamiento urbanístico directamente bien a través de recalificaciones, bien de manera indirecta por estar adscritas a unidades de ejecución discontinuas para obtener parques públicos naturales.

Torres de la Huerta

Del suelo analizado, el que más habría incrementado su valor es el de Fontcalent, donde se valoran tres parcelas de 1,5 millones de metros cuadrados que se habrían revalorizado en casi 23 millones de euros. El técnico llegó a esa conclusión ante la posible adscripción de esas parcelas a los derechos de edificabilidad en Torres de la Huerta. Mansanet aseguró que aunque no había una adscripción de suelo establecida a cada sector, Torres de la Huerta era el más probable al ser el que «tiene más superficie». A lo largo de la instrucción, el abogado Francisco Ruiz Marco, que representa a Enrique Ortiz, ha venido sosteniendo que el promotor nunca llegó a comprar suelo en Fontcalent, uno de los motivos por los que ha cuestionado el rigor del informe. El promotor ha admitido que tuvo negociaciones con una propietaria, pero que la operación no llegó a cerrarse.

La otra zona con mayor incremento de valor es medio millón de metros cuadrados en La Condomina, que pasaban de ser suelo de uso agrícola a urbanizables e incrementaban su valor en catorce millones.

Otra de los puntos bajo sospecha con el planeamiento enjuiciado es el de Lomas del Garbinet, cuyo valor se incrementó en cuatro millones de euros. Mansanet descartó que la zona pasara a ser urbanizable en virtud de una sentencia del TSJ de los años 90, tal como mantiene las defensas, y explicó que la citada resolución sólo afectaba a un polígono. Con el nuevo PGOU había suelo de nueva creación, dijo.

En cuanto al suelo en la zona de afección del parque natural de Agua Amarga, donde solo se pudieron analizar tres de siete parcelas, por falta de información del catastro, y se estimaba que solo en dos de ellas se producía un cambio de su valor, que cifró en medio millón de euros. En cuanto a Fondo de Piqueres, no se detectaron diferencias en la valoración del suelo.