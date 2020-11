Castedo califica de invitación y no de regalo el viaje en el yate de Ortiz

El economista propuesto por el letrado Ignacio Gally sostuvo que el uso del barco fue «una cesión gratuita de uso temporal» y que era incorrecto valorar el viaje como si fuera un arrendamiento de la embarcación, como hace el informe en el que se basan las acusaciones. El economista sostuvo ayer ante el tribunal que era un viaje programado por el propietario de la embarcación con un grupo de amigos y que, por tanto, no habría coste alguno.

En el banquillo además de Castedo y Ortiz se sientan el también exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y otros seis acusados más. Las primeras autoridades municipales están acusadas de recibir dádivas del promotor durante la tramitación del Plan General. Entre estos supuestos regalos percibidos por Castedo se encuentran dos viajes en el yate Elena entre el 7 y el 12 de agosto de 2009 y entre el 18 y el 22 de ese mismo mes. La Fiscalía lo considera como una de las dádivas recibidas por la exalcaldesa, ya que el empresario alquilaba su embarcación, valorada en 9,5 millones, por 130.000 euros a la semana. El informe del perito designado por el juzgado concluía que el precio de esas vacaciones fue de 240.000 euros.

Sin arrendatario

Ayer ante el tribunal, el economista Juan Carlos Domínguez sostuvo que en modo alguno ese viaje debía considerarse un alquiler. «No hay arrendatario y no hay precio. Es un uso común del propietario de la embarcación con un grupo de amigos para un viaje que ya estaba programado con antelación», explicó. El viaje se hubiera hecho igualmente con independencia de que hubiera ido Castedo o no. No obstante, matizó que, si había calcular algún coste, el criterio sería el de considerarlo un usufructo por la cesión gratuita de carácter temporal. Con los criterios del Impuesto de Sucesiones, el viaje de Castedo y su marido tendría un coste de 1.444 euros (unos 700 euros por persona) a lo que habría que sumar cerca de 500 euros por las dietas del viaje.

El fiscal le preguntó qué era lo que provocaba una diferencia tan notable entre un precio y otro. «¿Es el consentimiento del propietario del barco lo que hace que un viaje que vale más de 100.000 euros pase a 1.900? ¿No será que el dueño está regalando un viaje por ese valor?», le espetó el acusador Felipe Briones al perito durante el interrogatorio. Éste le respondió que no era lo mismo una invitación a un amigo que un regalo. «¿Y si el regalo es precisamente la invitación cuál sería su valor?», contraatacó Briones. «El valor del regalo sería de 1.944 euros», le respondió el perito para reafirmarse en las conclusiones de su informe.

Por su parte, para el abogado de la acción popular que ejerce Esquerra, José Luis Romero, lo destacable de la declaración es que se está admitiendo la relación de amistad entre la exalcaldesa y el empresario.

Grabaciones de Fenoll

Asimismo, declaró otro perito que analizó en el año 2006 las grabaciones que presentó el empresario Ángel Fenoll para acreditar la existencia de una trama de sobornos en la contrata de las basuras de Orihuela, una investigación que dio inicio al caso Brugal y que se desgajó en una veintena de piezas separadas, entre ellas la del PGOU. Este perito aseguró que estas grabaciones estaban manipuladas y que en su estudio encontraron 157 anomalías, de las cuales entre 20 y 25 eran cortes evidentes. Con este informe se persigue la nulidad de todas las escuchas telefónicas en las que se basa el caso.