Sin llegar a ser un coladero, a la provincia de Alicante llegó público de otras regiones durante el puente de Todos los Santos, festivo en Madrid y en otras comunidades autónomas, por lo que el confinamiento perimetral decretado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, prorrogado ayer durante otra semana, funcionó relativamente. Hosteleros y comerciantes constataron la presencia de clientes de otros puntos de la península, sobre todo de Madrid, aunque con «cuentagotas». En todo caso, estuvo lejos del porcentaje de negocio (entre el 20% y el 40%) que representa este público potencial en estas fechas.

Para el sector hostelero no ha sido ni de lejos el puente que esperaban, que les suele salvar noviembre, el mes más flojo en facturación junto a febrero. En una situación normal, esta festividad llena la provincia de Alicante de público, sobre todo de Madrid y Castilla-La Mancha. «Es cierto que ha venido gente de fuera, que se ha podido escapar, pero no es significativo. Ahora viene otro puente, el de diciembre, y tampoco contamos con él», dijo ayer César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante. El hecho de que este lunes fuera festivo en Elche llevó cierta animación al centro de la ciudad de Alicante, igual que el sábado, «pero poco más. Seguimos viendo cómo los ingresos van bajando y sobra personal. Depende de cada negocio, pero en el mío perdemos 5.000 euros de semana en semana, y seguimos encontrándonos con mil problemas a la hora de que exoneren la cuota de la Seguridad Social a los trabajadores que tenemos en Erte». A los hosteleros, la Tesorería les pide que justifiquen la cantidad de hoteles que están cerrados para poder acceder a esa ayuda.

«Trabajo con mucha gente de Madrid y he notado poca afluencia», dijo ayer Miguel García Navarro, vicepresidente de la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA). Lo mismo ocurre con el cliente de otros países, «trabajaba en un 40% con extranjeros pero ahora no existen». La gerente, Emi Ortiz, abundó en el descontento del sector. «Han subido los autónomos, piden el pago de impuestos. No pueden vivir así. Algo tendrá que hacer el Gobierno porque siguen cerrando negocios».

También hubo personas de otras provincias que llegaron antes del cierre perimetral de la Comunidad. «Te puede llamar la atención en un momento determinado pero no somos policías. Estamos a verlas venir como para preocuparnos en pedir el origen del cliente», señaló Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), quien vio gente de fuera «con cuentagotas» en un fin de semana que ha dado para «sobrevivir» con público local. «Sigue llegando gente de otros lados pero menos. Hubo quien, viendo el panorama, se vino antes del cierre». Este representante destacó que hubo controles en carretera pero libertad para llegar en avión o en tren.

El comercio de Alicante percibió el lunes un repunte de público de otras poblaciones, sobre todo de localidades de la provincia donde era festivo, en alimentación, electrónica, informática y equipamiento del hogar, según el secretario de la patronal del pequeño y mediano comercio Facpyme, Francisco Rovira. Las grandes superficies también notaron la presencia de público de otras regiones «pero de manera testimonial», dijo Joaquín Cerveró, portavoz de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución.