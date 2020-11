Grandes montañas de arena evidencian que la playa de San Juan está en obras. La actuación, a cargo de Turisme de la Generalitat Valenciana, pretende arreglar los daños pendientes que ocasionó el temporal Gloria, que sacudió las costas mediterráneas a mediados del pasado mes de enero de 2020. En concreto, se está actuando para sustituir la canalización de los lavapiés que quedó muy afectada tras una de las peores borrascas sobre el litoral alicantino de los últimos años. «Son obras de sustitución de la canalización que quedó pendiente en verano. No se hizo entonces porque era muy aparatosa e impedía prácticamente el paso de la gente y se decidió dejarla para no incomodar. Se había quedado pendiente por no interferir en el uso del espacio y en la imagen de la playa durante el verano», explican desde el departamento que dirige el socialista Francesc Colomer.

Las obras han arrancado recientemente y se prevé que finalicen antes de que concluya el mes de noviembre. «En teoría, en dos o tres semanas estará acabada», puntualizaron ayer desde Turisme.

Esta actuación, que supone una obra sobre la playa de San Juan muy visible para el ciudadano por los obligados movimientos de tierra, está incluida en el paquete de trabajos para subsanar los destrozos provocados por el temporal Gloria en enero de 2020. Este proyecto se dejó en manos de la empresa pública Tracsa por un coste total de 5,9 millones de euros. Así figura en la resolución que emitió Turisme para justificar el gasto: «La Comunidad se vio afectada durante el mes de enero de 2020, con mayor incidencia en los días 19, 20, 21 y 22, por un temporal marítimo, de nieve, lluvia, viento y fenómenos costeros de una intensidad, extensión y alcance inusitados que han afectado, entre otras a la infraestructuras turística del litoral, tanto la infraestructura higiénica compuesta por estaciones de bombeo, lavapiés con sus cimentaciones y sus canalizaciones, pasarelas, papeleras, como a la infraestructura lúdico-deportiva: áreas de juego infantil y juvenil, áreas biosaludables y áreas deportivas, instalada en las playas de todo el litoral de la Comunidad Valenciana».

Los daños más importantes, tal y como recoge el informe firmado por Colomer a finales del pasado marzo (ya en estado de alarma), se produjeron en las estaciones de bombeo de agua tratada de mar para lavapiés, sus sistemas de captación, las correspondientes canalizaciones para abastecer los lavapiés y sus cimentaciones, áreas de juegos infantiles y juveniles, áreas biosaludables y juegos deportivos como voley playa y fútbol playa.

El plazo de ejecución total, según la resolución, era como máximo el 31 de diciembre de 2020, aunque el estado de alarma obligó a suspender los plazos de las obras en el confinamiento más estricto.

Más paseo por El Postiguet

Por otro lado, siguiendo con actuaciones sobre la primera línea del litoral, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige Arcadi España, acaba de iniciar las obras de remodelación de la continuación del paseo marítimo Gómiz, lo que supone en la práctica peatonalizar la conexión por primera línea de costa entre la playa el Postiguet y la Cantera. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 413.410 euros, tiene un plazo de ejecución de un máximo de seis meses. El nuevo paseo tendrá pavimento terrizo y una anchura media de seis metros. Además, se hará una zona de parque con una superficie aproximada de 3.500 metros cuadrados.