El empresario Antonio Solana ha declarado esta mañana en el juicio por los presuntos amaños del PGOU que era el destinatario de un sobre con 60.000 euros que entregó el empresario Enrique Ortiz al exalcalde Luis Díaz Alperi. Según ha explicado Solana, amigo íntimo de Díaz Alperi, el dinero procedía de una deuda por la compra de unos terrenos que adquirió junto al promotor en Benidorm. "Pagué de mi bolsillo la parte de Ortiz el dinero de la comisión para la adquisición del suelo. Cuando empecé a tener problemas de liquidez, le reclamé que me pagara lo que me debía varias veces", ha explicado. Según su versión, el día que Ortiz intentó contactar con él para entregarle el dinero, no logró hacerlo porque estaba en el hospital con su hija porque se había puesto de parto. Por este motivo, según su versión, finalmente la esposa de Ortiz entregó el sobre a Alperi y éste a su vez se lo hizo llegar un día que quedaron a jugar al mus.

Las escuchas telefónicas en las que se apoya la causa recogen una extracción de 60.000 euros de una sucursal bancaria sita en la Rambla por parte de la esposa del empresario el 6 de julio de 2009. Las acusaciones sostienen que el verdadero destinatario de ese dinero era el exalcalde de Alicante y que por aquellas fechas el empresario empezaba a tomar precauciones en sus llamadas al sospechar que podía tener el teléfono intervenido. Por este motivo, habría tratado de desviar la atención diciendo que el dinero era para Solana cuando el destinatario real era el exregidor.

Solana ha asegurado que empezó a tener trato con Ortiz a raíz de que éste entrara en el Hércules. "Yo era presidente del Alicante y los dos equipos compartían el estadio", ha precisado, motivo por el que compartían los gastos en el mantenimiento del campo y empezaron a hacer negocios juntos. Uno de estos proyectos en común fue la compra de ese suelo en Benidorm y que generaron la citada deuda, que en total ascendió a 70.000 euros. Solana ha dicho que el resto del dinero se lo fue abonando de distintas maneras, aunque no había podido encontrar la documentación contable de la operación. De todas maneras, ha dicho que fue un negocio fallido porque el Ayuntamiento les expropió el suelo y todavía están pleiteando en contra del dinero que les pagaron.

Asimismo, en la sesión de esta mañana han comparecido dos peritos a propuesta de las defensas para ratificar el informe en el que detectan numerosos deficiencias en los discos que contienen las grabaciones de las conversaciones del Plan General. Entre ellos, la falta de una firma digital, o sellos de tiempo que son posteriores a la fecha en la que originariamente se captaron las conversaciones. También han detectado que faltan algunas de las conversaciones del teléfono de Enrique Ortiz y que no se han localizado en las remitidas a la Audiencia por la sala que juzgó la trama que dio inicio al caso Brugal. De todas maneras, ninguna de las conversaciones desparecidas figuran entre las más de 350 que la sala va a empezar a escuchar a partir de mañana.