Los brotes de coronavirus siguen incrementando el número de contagios en las residencias de mayores Domus Vi de Elda, La Molineta de Petrer y Virgen del Remedio de Monóvar. De los 155 usuarios y trabajadores que habían dado positivo en covid-19 hasta el martes 3 de noviembre se pasó ayer, en un solo día, a la cifra global de 168. Además, ayer trascendió un nuevo brote detectado en la residencia de mayores de Altabix, en Elche, con al menos tres positivos, todos trabajadores, lo que obligó en la noche del martes a activar el protocolo para evitar más contagios entre los usuarios y el resto de trabajadores, que serán sometidos a la prueba PCR en los próximos días.

La Conselleria de Sanidad mantiene «intervenidos» los tres geriátricos del Medio Vinalopó tras poner en marcha el lunes el protocolo de vigilancia activa de control sanitario. Ocho mayores siguen hospitalizados -cuatro de La Molineta y cuatro de Domus Vi- y dos de esta última residencia han fallecido tras agravarse su precario estado de salud mientras se encontraban ingresados en la UCI del Hospital General Universitario de Elda.

Los brotes en los dos geriátricos de Elda y Petrer, más el registrado el martes en la residencia de Monóvar, han elevado la cifra de contagios a 168 entre usuarios y profesionales. La mayoría son asintomáticos o presentan cuadros leves. Tras los últimos datos ofrecidos por los respectivos centros, en la residencia Domus Vi de Elda el número de trabajadores sociosanitarios afectados, hasta este miércoles 4 de noviembre, se elevaba a 36 mientras que los residentes positivos son 62 más los cuatro que siguen hospitalizados. En La Molineta de Petrer el brote ha afectado, hasta la fecha, a 30 mayores y 22 trabajadores del módulo de Alzhéimer viéndose afectados tres grupos burbuja.

Por su parte en la residencia de ancianos Virgen del Remedio de Monóvar el brote afecta, de momento, a 21 personas. Entre los residentes hombres hay 14 infectados mientras que las trabajadoras afectadas son cuatro más tres monjas. La zona del asilo destinada a mujeres se encuentra, de momento, libre del virus. El alcalde de Monóvar, Alejandro García, señaló a INFORMACIÓN que «de todos los afectados solamente cuatro presentan síntomas leves, el resto son asintomáticos, y además no hay ningún caso grave, ni tampoco ha tenido que ingresar nadie en el Hospital de Elda». Por lo que respecta a las cuatro trabajadoras que han dado positivo, el alcalde apuntó que «se encuentran en sus domicilios guardando la cuarentena preceptiva», según informó Rafa Jover.

En cuanto al brote de Elche, las alarmas saltaron el martes, cuando enfermó una trabajadora que había estado en su puesto el lunes, en contacto con otros auxiliares y enfermeras del centro. Por tanto, se activó el protocolo por brote activo y como ya se hizo en brotes anteriores en esta misma residencia, se ha dividido a los residentes en cuatro zonas, correspondientes a cada una de las alas del edificio. También hay una zona de aislados, donde se ingresa a pacientes que vienen del hospital, por precaución a modo de autocuarentena y a donde irán los residentes que den positivo, si los hubiera. El centro informó a los familiares en la noche del martes, y emitió un comunicado interno para los trabajadores en el que se les informaba de que debían acudir al centro con mascarilla FFP2, que deben usar de forma indeterminada hasta que sepan si recibirán más stock, y encima deberán colocarse una mascarilla quirúrgica, que se les cambiará cada cuatro horas.

Ruego de Vox

La situación de la residencia de Altabix hizo que el grupo municipal de Vox en Elche presentara ayer un ruego al equipo de Gobierno con el fin de «disponer de unos datos generales del seguimiento» de este nuevo brote. La formación denunció que esa sectorización anunciada por la dirección no se estaba realizando de forma exhaustiva al haber «rotación de personal». La formación también indicó la necesidad de «señalar los circuitos de retirada de residuos, separando los residuos infectados de los que no lo son. Medidas que nos constan que no se están llevando a cabo de manera correcta», concluyó Vox