El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que se ampliará una semana más el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana decretado el pasado viernes para tratar de frenar el avance de la pandemia de covid. Puig hizo este anuncio primero en un programa de televisión en una conocida cadena nacional a primera hora de la mañana y después en Orihuela, donde además descartó, «en estos momentos», adoptar la medida de confinamiento domiciliario en la Comunidad Valenciana, como así lo han solicitado otras comunidades al Gobierno en las últimas horas.

En cuanto a la continuidad del cierre perimetral, a partir de este viernes, 6 de noviembre, a las 12.00 horas, se establecerá una prórroga de otros siete días naturales durante los que se continuará sin poder entrar en el territorio valenciano ni salir de él, salvo causa justificada, como los desplazamientos por motivos laborales, de estudios y médicos o para volver al lugar de residencia habitual o cuidar de personas dependientes.

Repercusión económica

Tal y como indicó Puig en una visita a Orihuela, el cierre perimetral «es una medida que no afecta excesivamente a la economía», del mismo modo que tampoco han tenido «un efecto importante añadido» para la actividad económica las restricciones a la movilidad nocturna establecidas entre las 0.00 y las 6.00 horas. «Esta medida de restricción nocturna la tenemos prevista hasta el 9 de diciembre, y en esta primera etapa lo que está claro es que solo podemos apelar a mayor corresponsabilidad y al cumplimiento de las normas que dictan las autoridades sanitarias», señaló Ximo Puig.

Puig criticó que haya «algunas personas que pongan en peligro la actitud cívica de los demás» en relación a quienes «no han cumplido estas medidas» durante el pasado fin de semana de Todos los Santos y Halloween con fiestas y reuniones privadas. En este sentido, el jefe del Consell señaló que el 92% de la población de la Comunidad Valenciana actuó bien, «pero hay algunas personas que ponen en peligro la salud de los demás», lamentó. «Ahora no podemos hacer aquello que nos identifica, que forma parte de nuestra manera de ser, como reuniones con los amigos, con la familia o las fiestas», continuó, antes de pedir que se sigan cumpliendo las recomendaciones de «usar la mascarilla, la distancia social y la higiene».

Junto al cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, y el toque de queda nocturno, la Generalitat ha tomado medidas restrictivas en 25 municipios para tratar de reducir la circulación del virus. Los municipios afectados pertenecen sobre todo a las comarcas de la Vega Baja y al Medio Vinalopó. Estas medidas afectan, sobre todo, a los aforos en bares, restaurantes y comercios, así como a la limitación del número de asistentes a ceremonias, entierros o eventos deportivos.

Otra de las medidas que afectan al conjunto de la Comunidad Valenciana es el cierre del ocio nocturno desde el pasado agosto y la prohibición de que se junten más de seis personas que no pertenezcan a la misma familia, tanto en espacios públicos como en el ámbito privado. Y es que la mayor parte de brotes se han detectado en reuniones entre familiares y amigos, donde se baja la guardia y se relajan las medidas de protección frente al virus.

Confinamiento

Respecto al rechazo a un nuevo confinamiento, Puig sostiene que «en estos momentos no estamos en esa situación, pero -matizó- la salud es lo primero».

En este sentido manifestó que es una pandemia «a la que no hemos encontrado toda la trazabilidad, hay muchas incertidumbres aún». Y Puig prefiere optar «por ser razonable». «Nos gustaría no llegar nunca a la situación de confinamiento domiciliario pero la salud está por encima de cualquier otra cuestión», dijo para reiterar que «las decisiones que se adopten en un futuro deben ser razonables, equilibradas y no se pueden hacer de manera compulsiva». El presidente de la Generalitat aseguró que en la Comunidad Valenciana «no estamos en situación de estrés hospitalario» aunque reconoció que hay «dificultades» en algunos hospitales y resaltó la contratación de «más de diez mil profesionales sanitarios», señaló en las mismas declaraciones. No obstante, según el jefe del Consell, en los últimos días la incidencia del covid-19 en la Comunidad «ha tenido una especie de estabilización».

Se debe gobernar, añadió el presidente, «desde la humildad», aceptando que existes incógnitas asociadas al comportamiento de la covid-19 pero con la certeza de que son «imprescindibles» las medidas de prevención, ha agregado.

En relación a las manifestaciones en contra del toque de queda que se han repetido en las últimas horas en diferentes puntos del país, Ximo Puig apuntó que «no representan a nadie y son una parte marginal de una sociedad madura» y zanjó, en este sentido, que «intentar hacer partidismo, ruptura del sistema en esta situación es una profunda indecencia».