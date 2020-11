Las restricciones a la vida social impuestas por las autoridades sanitarias para frenar la expansión del coronavirus y la retracción del consumo a causa de la emergencia económica y sanitaria están teniendo un enorme impacto en las tiendas de equipamiento personal de la provincia de Alicante, que arrastran una caída en la facturación entre el 60% y el 90%, según el balance que realizan las asociaciones de comerciantes y la propia patronal del sector. Hay tiendas que en octubre facturaban 6.000 euros y que este pasado mes recaudaron 300 euros, dinero que apenas da para los gastos del local. La preocupación es enorme en el seno de la patronal del pequeño y mediano comercio (Facpyme) ya que el equipamiento personal representa el 65% de las 25.000 tiendas que hay en la provincia de Alicante.

Estos negocios intentan contrarrestar esos números tan negativos con el impulso de su transformación digital, que hasta ahora funcionaba a medio gas, para compensar el hundimiento de las operaciones físicas con la venta online ahora que la campaña de Navidad está en el horizonte más inmediato. Este salto incluye todos los canales que posibilita internet, desde el marketplace en redes sociales a la mensajería instantánea que permite el envío de imágenes de los productos al cliente por WhatsApp, intentando aprovechar la ventaja de que las devoluciones no presentan tantas dificultades en el comercio de proximidad como a través de las grandes plataformas.

Otro aspecto es el servicio de envío a domicilio que ofertan cada vez más establecimientos, mientras adelantan ofertas como estrategia de marketing para animar al consumo con descuentos del 30% en ropa de temporada y de hasta el 60% en prendas de primavera-verano para dar salida al amplio stock en las tiendas.

«El textil está muerto porque si no hay vida social ni eventos ni ocio nadie compra. Es un desastre. La situación provoca miedo en la población, la gente tiene precaución, no sale, no consume y compra por internet», señaló el secretario general de Facpyme, Francisco Rovira, quien destacó el incremento de las ventas online en un 20% en el tercer trimestre de este año. Hay ciertos sectores en los que crecen las operaciones de compra física: textil hogar, sofás, colchones, mobiliario de oficina, electrodomésticos e informática, es decir, lo necesario para estar más tiempo en casa con mayor comodidad y para teletrabajar en previsión de nuevos confinamientos, así como la ropa deportiva y por supuesto, la alimentación.

«La ventas de equipamiento personal han bajado mucho con respecto al año pasado, que tampoco fue bueno. Las esperanzas están puestas en la Navidad pero el panorama no es muy halagüeño, si es que llegamos con cierta normalidad. Otro problema añadido es la limitación de las reuniones familiares a seis personas porque las cenas serán limitadas y los regalos también», apuntó Rovira.

Vicente Armengol, presidente de Corazón de Alicante, que tiene una tienda de moda de hombre, admitió que la situación «es muy dura, con bajadas importantes en venta desde marzo. Primero la gente no consumía ropa por el teletrabajo y ahora se retrae por el miedo que hay. Al no poder hacer vida social ¿para qué quieres comprarte nada nuevo?». Juan Utrera, presidente de la asociación Más que Centro, con una tienda de calzado infantil en la calle San Francisco de Alicante, destaca la caída de facturación de hasta el 90% en muchos comercios. «Está la cosa muy mal. Se hacen cajas de 30 euros y no damos más de sí. Por eso hay tantos cierres de comercios. Puedes estar poniendo dinero un mes o dos, el que tenga suerte, porque venimos de estar encerrados y de no salir los números. Las ventas no están para pagar los locales ni para sustentarse mucho tiempo más», apunta Utrera, quien, como Armengol, está en la directiva de Facpyme.