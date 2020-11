Unides Podem denuncia el "oscurantismo" del bipartito por no haber entregado aún la documentación para la Comisión de Limpieza prevista para este jueves, cuando se celebrará la tercera sesión de un órgano que no se reúne desde marzo. "Una comisión que finalmente no coincidirá con el Pleno de debate sobre el estado de la ciudad después de que, tras las reclamaciones de Unidas Podemos en las que afeaba al alcalde que hubiese hecho coincidir ambos espacios de fiscalización, Barcala modificase la fecha del debate. Sin embargo, a menos de 24 horas de la celebración de la comisión, el grupo municipal de Unidas Podemos no ha recibido la documentación relativa a la misma", han señalado desde la coalición.

Para Unidas Podemos, "la opacidad se ha convertido en la seña de identidad del bipartito formado por PP y C'S". La coalición recuerda "que, hace solo unos días, anunció que acudiría al Síndic de Greuges por la demora en la entrega de documentación por parte de Urbanismo y, semanas atrás, lo hizo también por el rechazo de las mociones de la oposición en los plenos del Ayuntamiento. Un bloqueo constante a la labor fiscalizadora de la oposición que recuerda a los peores años del gobierno del PP en Alicante".

La coalición recuerda además lo ocurrido con el Contrato de Limpieza de Colegios, en el que la comisión de investigación "no llegó a tiempo de aplicar sanciones a la UTE adjudicataria a pesar de constatar claros incumplimientos del pliego de condiciones". Y por ello, Unidas Podemos dice "temer que esta situación se pueda repetir para acabar beneficiando, una vez más, al empresario alicantino investigado en el Caso Brugal, Enrique Ortiz".

El portavoz de Unidas Podemos en Alicante, Xavier López, cree que "Barcala ya ha demostrado que ha recogido la herencia de Castedo en asuntos como la ordenanza de vagos y maleantes y parece que lo hace también en el oscurantismo con el que dirige el gobierno municipal". López ha insistido en que "el alcalde se siente más cómodo en su papel de opositor del Gobierno de coalición y del Botànic que gobernando para las alicantinas y los alicantinos".

Por todo ello, López exige a Barcala que "deje de hacer gala de un oscurantismo que recuerda a la etapa más oscura del PP alicantino y demuestre de una vez por todas un compromiso real con la transparencia, permitiendo que la oposición realice sin obstáculos su labor fiscalizadora".