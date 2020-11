Educación bajará la ratio en tercero de Primaria de 30 a 25 alumnos el próximo curso

No obstante, los sindicatos pidieron la rebaja general de la ratio en todo el ciclo de Primaria. En primero y segundo ya son 25 por clase, el curso que viene se unirán los de tercero pero aún faltarían cuarto, quinto y sexto de Primaria. Según fuentes sindicales, esta reducción se ha hecho aún más necesaria por la pandemia, pero la conselleria ha aducido falta de financiación para poder llevarla a cabo. Sí se comprometió, indicaron las mismas fuentes, a rebajar la ratio en aquellas localidades donde sea necesario para evitar cerrar aulas. En este sentido, el STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza, solicitó la formación de un grupo de trabajo. El STEPV también mostró su preocupación por el cambio que prevé Educación en la plantilla de los antiguos centros CAES, centros de carácter singular, porque entienden que las plantillas dejarán de ser fijas al pasar a depender del PAM (Plan de Actuación para la Mejora).

Por otra parte, la decisión de Educación de convocar las oposiciones a docentes el próximo 15 de mayo provocó el desacuerdo entre los representantes de los profesores. La convocatoria ya tuvo que ser aplazada por el covid -estaba prevista en marzo- y ahora se convoca después de la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Son 3.575 plazas de libre acceso, de las que 2.771 corresponden a 30 especialidades del cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria. Se prevé que asistan unos 20.000 aspirantes. La previsión de Educación es publicar la convocatoria de oposiciones antes de que acabe noviembre para, de esta manera, poder abrir el plazo de inscripciones a lo largo de diciembre.

STEPV y UGT consideran que no es el año para realizar estos exámenes. El primero cree que la sobrecarga de los docentes este curso dificulta la preparación de los exámenes y que además coincide con el final de curso, «la peor fecha posible», unida a la «incertidumbre» de si finalmente se podrán celebrar, lo que genera «angustia y ansiedad». Además, y en esto pone más el acento UGT, el Gobierno y las comunidades autónomas están negociando sobre los interinos tras las sentencias europeas con lo que lo más prudente sería esperar a ver qué solución dan a estos profesores y después convocar. Sin embargo, el CSIF opina que «es necesario convocarlas para que no se pierdan plazas porque con la situación actual nadie puede asegurar que no vaya a haber recortes los próximos años. Otra cosa es que se puedan celebrar, pero convocarlas sí». CC OO coincide en que «no se puede perder esta oportunidad».