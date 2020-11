Un plan de choque para el turismo, uno de los sectores más afectados por el impacto de la pandemia, así como una bajada del IVA al 4% para que esta actividad pueda remontar y superar las pérdidas sufridas por la crisis del coronavirus, además de «hacer un esfuerzo en la estación del AVE de Alicante» o reclamar una Agencia Estatal de Salud Pública para luchar de forma coordinada, Gobierno y autonomías, contra el coronavirus, fueron las principales reivindicaciones que la vicepresidenta del Congreso y exministra de Sanidad con el PP, Ana Pastor, detalló ayer en su ponencia «España tras el covid: El desafío de la recuperación», en el marco de una nueva edición del Foro Alicante, organizado por INFORMACIÓN, en colaboración con Bankia, la Universidad de Alicante y la patronal CEV. Un evento moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN.

Incluso antes de que en el turno de preguntas le requirieran su opinión sobre qué medidas se deberían tomar para «rescatar» a los sectores más afectados por la crisis del covid, la vicepresidenta del Congreso ya apuntó en su intervención que el turismo («del que en esta provincia saben más que nadie», dijo) debería tener un plan de choque especial para salir adelante, tras las «graves pérdidas económicas y de empleo sufridas» desde que se inició la pandemia. «Hemos tenido 67 millones de turistas menos y la campaña de Navidad está amenazada», apuntó. Unas circunstancias que, dentro del planteamiento general de su partido de moderación fiscal, obligan, a su juicio, a que el Gobierno apruebe una reducción del IVA al 4% para la actividad turística. Entre otros motivos, porque este sector representa el 12% del PIB en España y, si se paraliza, «hace que la economía española no avance», dijo.

También habló del AVE entre Alicante y Madrid. Pero, en realidad, el tema se lo introdujo o «sugirió» el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que fue el encargado de presentarla antes de su intervención. Mazón subrayó que, cuando Ana Pastor llevaba la cartera de Fomento, «fue la que trajo en AVE a Alicante». Y ella lo confirmó más tarde en su ponencia. Con la naturalidad que le caracteriza y sin rastro de los narcisismos que podrían imputarse a otros políticos, Ana Pastor dijo sobre su gestión que «aunque con luces y sombras, me siento orgullosa de invertir 2.000 millones en Alicante cuando Fomento era mi cartera» para que el AVE llegara aquí. Y consciente de que se había atribuido la inversión de esta infraestructura, rápidamente se corrigió y dijo, «inversión que se hizo con el dinero de todos ustedes». Además, ligó la necesidad de infraestructuras en la provincia con el obligado impulso del turismo. En este caso, dijo que el AVE «también es turismo» y añadió que era necesario «hacer un esfuerzo en la estación».

Aunque la exministra popular no detalló en qué consistía el esfuerzo al que se refería, se sabe que aún queda pendiente de acabar el soterramiento, que las instalaciones se conviertan en una estación intermodal y que esta pueda tener conexión ferroviaria con el aeropuerto. Un proyecto este último que ha sido excluido de los próximos Presupuestos del Generales del Estado.

Estos fueron los principales aspectos sobre Alicante que Ana Pastor abordó en su ponencia. Pero, en los actuales tiempos de pandemia, la máxima preocupación de la ciudadanía son la escalada de los rebrotes, la gestión de la lucha contra el virus y las medidas restrictivas, incluidos los confinamientos, que rechazó. «La única solución no puede ser el confinamiento», dijo. Ana Pastor, médica de profesión y que también ocupó la cartera de Sanidad con el PP, consideró que «hay plan B al estado de alarma». Una medida que volvió votarse en el Congreso hace unos días, aunque con mayor duración que la anterior, y que fue aprobada con la abstención del PP, «porque genera, también, alarma entre los ciudadanos y los inversores», argumentó; y porque «se deja a las autonomías sin instrumentos jurídicos para luchar contra la pandemia», añadió.

El grueso de su intervención lo centró en las críticas al Gobierno por la gestión de la crisis. Dijo que, «por la falta de previsión, ahora tenemos las cifras de contagios que tenemos. Y estamos a la cola en medidas para luchar contra el covid». Pastor denunció que a finales de enero ya se tenía conocimiento de que había pacientes ingresados con síntomas compatibles con el coronavirus, «pero el Sistema de Vigilancia Epidemiológico no tomó medidas». Para Pastor lo más importante es «anticiparse al virus», una capacidad de la que, a su juicio, adolece el Gobierno. También criticó, aunque sin citarlos al ministro Illa o a Fernando Simón, al decir que se han tomado «medidas contradictorias. Unos días se decía que no había que ponerse las mascarillas y al otro que era necesario».

Además, destacó el alto índice de sanitarios que se han visto infectados, por lo que reclamó que el covid se reconozca como enfermedad profesional para este colectivo. De esta propuesta concreta, Ana Pastor pasó a otras más generales, como la necesidad de reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, para que no llegue una tercera ola del virus.

Y, sobre todo, reivindicó una Agencia Estatal de Salud Pública, a través de una Ley de Salud Pública, «que dé respuesta a todo el sistema». La diputada popular habló de que «hay varias instancias recogiendo datos». Por eso abogó por un órgano central, coordinado con las autonomías, para «recoger y analizar todos los datos, incluso usando las nuevas tecnologías, para dar respuestas ágiles a la lucha contra el covid». En otro momento, planteó la necesidad de «hacer una revolución tecnológica en la sanidad». Pastor, que forma parte de la comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, pidió «coordinación socio-sanitaria para que exista un sistema compartido de historias clínicas», una herramienta que serviría, a su juicio, en el caso de las residencias de mayores, recalcó.

Una de las preguntas dirigidas a Ana Pastor, entre la cincuentena de asistentes al Foro Alicante, el máximo aforo permitido, y las 150 personas inscritas vía telemática al inicio del evento, se refería a los fondos europeos, las fechas de llegada y los posibles retrasos. No obstante, la vicepresidenta del Congreso también se adelantó en su ponencia al hablar sobre los recursos que provendrán de la Unión Europea para apoyar los planes de reconstrucción del país. Para Pastor, estos recursos «son una oportunidad. Tienen que ser un elemento de transformación del país, como lo fueron en los años 80 los Fondos de Cohesión, que cambiaron España». La diputada popular instó a aprovecharlos y profundizar en la digitalización, en la economía sostenible y en aplicar las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, incluida la educación. Otras de las preguntas ahondó en su valoración sobre los Presupuestos Generales del Estado. Un tema en el que Pastor no tardó ni dos minutos en contestar. Dijo que eran «un hachazo fiscal a las pymes, los autónomos y las clases medias». Además, criticó «que se graven los planes de pensiones o los seguros del hogar, además de a los vehículos que circulan con diesel. Me pregunto qué le parecerán a los transportistas estos gravámenes», advirtió la veterana política. La ponente también censuró que en otros países se hayan bajado los precios de las mascarillas, al contrario que en España, «cuando en estos momentos es un elemento básico y hay muchas familias que no tienen recursos». Desde el PP se plantean reformas fiscales «de bajadas de impuestos, no generalizadas, sino de forma racional. De lo contrario, vamos a llegar a un alto nivel de endeudamiento», alertó Ana Pastor.

Además, y al hilo de la actualidad, le preguntaron sobre la polémica sobre el tema lingüístico en el ámbito educativo , con la denominada Ley Celaá. «Ahora estamos en que el español no sea la lengua vehicular, pero nosotros vamos a oponernos porque es inconstitucional», afirmó.