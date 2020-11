La facturación de las agencias de viajes de la provincia se ha desplomado más de un 90% al hundirse el turismo vacacional y de negocios a consecuencia de las restricciones en España y en la Unión Europea por el aumento de la incidencia del coronavirus. El negocio de estas empresas está entre el 5% y el 9% del habitual en un trimestre que, aunque no estrictamente «vacacional», registraba hasta la pandemia cada vez más gasto en viajes de personas que optaban por reservarse quincenas del verano para poder hacer desplazamientos de ocio, sobre todo en la Navidad.

La situación sanitaria solo permite los desplazamientos por motivos profesionales y personales estrictamente necesarios. Al desplome en ventas que van arrastrando todo el año (del 30% en el primer trimestre, más del 100% en el segundo y por encima del 80% en el tercero) se suman otras circunstancias, como el dinero que pagaron los clientes por vuelos cancelados que han retenido las aerolíneas, que en cambio están recibiendo ayudas a fondo perdido. «Se financian con nuestro dinero y asfixian la economía de las agencias».

Todas estas circunstancias han supuesto los primeros cierres de negocios en un sector de 498 empresas en la provincia de Alicante, según el último dato de Turisme de la Generalitat. De momento son un 10% las que han echado la persiana o están en concurso de acreedores, mientras que el 90% aguanta con el empresario autónomo propietario del negocio, y los empleados, casi un millar, en ERTE. Algunos han optado por cerrar la oficina manteniendo la actividad desde el domicilio particular para ahorrar el pago del alquiler del local y evitar la desaparición del negocio. Otras agencias de viajes siguen sin abrir al público desde que se inició la pandemia, y hay empresarios que han optado por adelantar su jubilación.

Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), afirma que lo peor está por venir. El sector teme una destrucción de seis de cada diez empresas en 2021. «Si esto no cambia va a ser un desastre para todos. Aguantamos por vocación e ilusión, y porque nos gusta, pero llegará un momento en que no será posible porque no hay ingresos y los gastos son los mismos», señala Jiménez. Porque siguen pagando impuestos e IVA, «aunque ahora es poco porque no vendemos», IRPF y Seguridad Social.

El escaso porcentaje de ventas corresponde a billetes de avión al extranjero por razones de reagrupamiento familiar de personas que quieren volver a sus países de origen, sobre todo a Latinoamérica y Marruecos; y viajes por necesidad dentro de España, entre ellos los que obedecen a razones laborales así como alguno a puntual por negocios a países como Grecia y Turquía, que exigen pasar previamente una prueba PCR.

Las agencias no están muy satisfechas con las administraciones: en algunas ciudades, como Alicante, se han quedado fuera del epígrafe de ayudas municipales al comercio y la hostelería; mientras que el bono viaje de la Generalitat tampoco les supone una gran ayuda en este momento porque tienen que pagar un 70% al proveedor, «y eso nos merma mucho. La situación económica está fatal y no tenemos pulmón financiero para más».

En toda la Comunidad Valenciana hay unas 1.400 agencias de viajes. Uno de los puntos más turísticos es Benidorm, que cuenta con su propia asociación. Su presidente, Juan José Pérez Parker, recuerda que desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación de pandemia mundial todo han sido devoluciones. «Tuvimos un pequeño aumento de la demanda a finales de junio y principios de julio pero, como en la Marina Baixa dependemos tanto del público británico, cuando su gobierno impuso la cuarentena se desató un aluvión de cancelaciones. No ha habido mucha operativa y la situación es caótica y muy delicada. Europa está como está, y el cliente nacional contrata directamente el hotel o la actividad, y no canaliza su compra a través de las agencias de viajes. No hay cruceros, pocos vuelos al extranjero, no hay oferta ni demanda ni nada que vender, no tenemos actividad». El sector tiene la esperanza puesta en que los touroperadores británicos empiecen a operar en febrero «pero hay que ser realistas y no vemos la luz al final del túnel. Ya tenemos asociados que han cerrado, otros en concurso de acreedores y no estamos cobrando las cuotas». El sector espera que los gobiernos europeos empiecen a levantar restricciones. «Otra temporada así es inviable para las agencias que sobrevivan a este invierno».

Estas empresas se sienten olvidadas y reclaman ayudas para evitar su ruina. Rafael Lillo, gerente de la agencia Florida Travel en Alicante, especialistas en viajes de negocios, ha desembolsado 150.000 euros a clientes que habían pagado sus viajes anulados mientras espera el dinero de las aerolíneas. «La mayoría de agencias de viajes no tienen riñón para soportar esto». Lillo afirma que el sector está «tocado y hundido. No puedo vender ni vacacional ni negocio. Australia ha cerrado hasta 2022. Reino Unido, Francia, Israel, Alemania...Este trimestre se rompe la baraja y vienen seis meses demenciales porque hasta junio puede que no se active el viaje vacacional». En cuanto al de negocios, tiene clientes de empresas que quieren ir a países como EE UU, cerrados y sin previsión de apertura. Los pocos que viajan lo hacen en aviones al 20%, «con miedo y gastándose 120 euros en un PCR que luego ni piden».