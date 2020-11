Los hoteleros se han pronunciado sobre las medidas de restricción contra el Covid anunciadas hoy por Ximo Puig y que afectan directamente a los servicios de hostelería. Según han comunicado desde la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), las nuevas medidas restrictivas les situarían por debajo de los restaurantes en cuanto a derechos de servicio a sus clientes, al impedirles ofrecer servicios de restauración. Así, desde la asociación han incidido en que comprenden la eliminación de los servicios de self-service por cuestiones higiénicas, pero denuncian que "no podemos entender, entre otras cuestiones, que quienes asisten a una reunión en el salón de un hotel no puedan disponer de servicios de restauración que sí encontrarán en locales de hostelería fuera del establecimiento".

El comunicado

La difícil situación sanitaria provocada por la Covid-19 se está transformando en una barrera infranqueable para los hoteles y alojamientos turísticos de esta provincia.

Entendemos que la evolución de la pandemia requiere nuevas medidas que limiten el contacto social, pero consideramos que el contenido del decreto publicado por parte de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública sitúa injustamente al sector del alojamiento y a la hostelería en el foco e introduce medidas que abocan al cierre a la inmensa mayoría de los negocios turísticos.

Estas medidas, que entrarán en vigor apenas 24 horas después de su simultánea aprobación y publicación, suponen, además, la cancelación de numerosos eventos familiares ya preparados, con la consiguiente frustración y enfado para nuestros clientes y una pérdida económica irreparable para unos establecimientos reiteradamente castigados por las sucesivas medidas de restricción.

Consideramos innecesaria y lesiva para nuestros intereses la precipitación con la que se han tomado las decisiones, sin tiempo material de buscar alternativas para servicios contratados e inminentes y cuestionamos la coherencia de muchas de ellas. No comprendemos la necesidad de eliminar los servicios self service o bufet cuando se permite a otros establecimientos disponer de alimentos en similares condiciones sanitarias ni podemos entender, entre otras cuestiones, que quienes asisten a una reunión en el salón de un hotel no puedan disponer de servicios de restauración que sí encontrarán en locales de hostelería fuera del establecimiento.

Está en juego no sólo la salud de las personas, sino también la supervivencia de las empresas y del empleo turístico. Creemos que en una situación tan compleja como la actual requiere un esfuerzo adicional de gobernanza y diálogo. Imponer medidas sin un mínimo intercambio de impresiones sitúa a las empresas turísticas en un escenario de total incertidumbre e indefensión absoluta que consideramos inaceptable.