Lidia López, concejala de Hostelería de Alicante, admite ser la autora del bulo del cierre del sector: "Pido disculpas por mi error" La edil reconoce que llamó a hosteleros el pasado miércoles para avanzarles, por error, de la clausura de las actividades no esenciales en la Comunidad: "Me precipité y luego al ver el mensaje por redes sociales me asusté"