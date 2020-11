Las escuchas telefónicas en el caso de los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante sitúan al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi como un aliado del promotor Enrique Ortiz en sus negocios inmobiliarios. Estas llamadas ponen en evidencia el papel activo del exregidor en las negociaciones para encontrar un nuevo socio para el promotor como reemplazo a Aurelio González Villarejo después de que éste decidiera poner a la venta su parte en el suelo del que disponían en La Condomina en la playa de San Juan (unos 300.000 metros cuadrados). Alperi, aún siendo alcalde de Alicante, puso en contacto a Ortiz con el empresario Bernardo Campos que haría de intermediario para que un grupo inversor armenio reemplazara a Villarejo.

Por esta causa, se sientan, entre otros, en el banquillo tanto Ortiz como Alperi, así como la sucesora en el cargo de éste, Sonia Castedo. La Audiencia celebró ayer la segunda jornada de audiciones de los pinchazos telefónicos, donde se escucharon otro centenar de conversaciones de entre agosto de 2008 a la primera quincena de enero de 200 9. Desde la dimisión de Alperi, la primera salida a exposición pública del PGOU y uno de los viajes de Castedo a Andorra con el promotor.

El día que Alperi telefoneó a Ortiz para comunicarle que iba a dimitir lo primero que hace es urgirle a que llamara a Bernardo Campos, con quien ya llevaba un mes negociando, antes de comunicarle nada sobre su futuro político. «Evidentemente, si no se queda Sonia, yo no me voy», dice luego Alperi en alusión a Castedo.

En las conversaciones con Bernardo Campos, Ortiz alardea de tener información privilegiada del PGOU para captar la atención de los inversores. «Ahora mismo estás pagando suelo de rústico y está ya metido como urbano dentro del Plan General y con más viviendas de las que se pensaban, esto es buena compra», dice Ortiz dos meses antes de que el PGOU saliera a información pública.

La supuesta información privilegiada aparece en conversaciones con responsables tanto de la CAM como de Bancaja para que le respalden en las inversiones inmobiliarias del promotor en Agua Amarga. En una llamada al exdirector general de Inversiones de la CAM, Daniel Gil, Ortiz le recrimina que ese suelo lo ha comprado con ellos y que Alperi lo ha recalificado por ellos también. En la llamada, Ortiz se refiere a la inversión como «un traje a medida para la CAM» y le recalca que en el PGOU van «un 60% de oficinas, un 20% de hoteles o lofts y un 10% de terciario». El acuerdo con la CAM se firmó un día antes de que el PGOU se hiciera público.

También en conversaciones con el promotor Ramón Salvador, acusado en esta causa que admitió los hechos y llegó a un acuerdo con el fiscal, Ortiz presume de tener los planos del PGOU y le dice que «yo te lo puedo enseñar todo. Me dices dónde lo tienes y te lo puedo enseñar... porque si hay que hacer algo hay que hacerlo ya». Hay otra llamada de Ortiz a un empleado pidiéndole que le coja de la mesa un sobre con el plano del PGOU. «El famoso sobre», le replica éste.

Proyectos fallidos

Durante la audición de las conversaciones con Campos y con Gil, el promotor se ha reído a carcajadas en sala. Durante el proceso ha venido recalcando que ambas negociaciones jamás llegaron a nada. Ni se firmó acuerdo con los armenios y el suelo de Agua Amarga no pudo recalificarse por estar afectado por la protección del Parque Natural.

Ayer se escucharon conversaciones en la que Alperi reclama ayuda para su hijo Otto a Ortiz, concretamente para que le mandara albañiles para terminar una promoción de viviendas cerca de San Blas debido a los problemas surgidos por retrasos en las obras, así como para la constitución de una empresa de mupis publicitarios. En otra de sus conversaciones, Alperi le llega a plantear si tiene chófer para desplazarse dos días a la semana a las Cortes Valencianas, donde era diputado autonómico, para evitar tener que buscar aparcamiento y dejar el coche, algo que «es un incordio».

Los pinchazos recogen también extracciones de grandes cantidades en efectivo a las que llaman «bocadillos». En una conversación de la esposa de Ortiz con su hermano Virgilio, éste le insta a que cuente 150.000 euros que acaban de sacar del banco. «En un cuarto de hora está contado», dice. Al día siguiente hubo otra extracción similar. Las acusaciones sostienen que ese dinero se usó para pagar la hipoteca de los bungalows de las hijas de Díaz Alperi.