P ¿Cuáles son los principales retos que tendrá que afrontar la Universidad los próximos cuatro años teniendo en cuenta la situación?

R El reto a corto plazo es ver cómo terminar este curso en las mejores condiciones ante la incertidumbre de la evolución de la crisis sanitaria y programar el curso siguiente. Vamos a afrontar en los próximos años una ola de crisis económica y social. Habrá que ayudar para que nadie se quede atrás y nadie deje de estudiar por motivos económicos, fortalecer las plantillas y ayudar al profesorado y al personal de administración y servicios.

P ¿Cuáles son sus propuestas concretas para profesores, personal administrativo y alumnado?

R Los recursos humanos me preocupan mucho. Debemos afrontar la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas. Tenemos un alto porcentaje de asociados y de falsos asociados y una plantilla muy envejecida, lo que procura la oportunidad de captar y retener talento. También debemos intentar que los profesores mayores reciban una formación individualizada en el uso de las nuevas tecnologías. Y recuperar las buenas relaciones, imprescindibles, entre profesores y estudiantes y el clima de confianza y respeto. El momento más crítico de la pandemia generó una crispación que hay que evitar. Los profesores también son investigadores. Me preocupa acabar con la precariedad de los doctorandos, hay que fortalecer la última fase del proceso formativo e incrementar las becas predoctorales, no podemos permitirnos perder talento. También son importantes las infraestructuras y la financiación de proyectos específicos. En el ámbito del personal de administración y servicios hay que asegurar la estabilidad, tenemos un volumen interino al que hay que dar una solución. En general, fortalecer su voz en la toma de decisiones, que sepan que tienen un futuro, que pueden promocionar. Debemos estar atentos a la nueva normativa de teletrabajo y que si lo quieren ejercer puedan hacerlo. Al estudiantado, primero asegurarles la calidad docente sea cual sea el sistema en el que trabajemos por la pandemia. Lo que más me preocupa es que encuentren empleo, y además adecuado a su perfil y estudios. Es importantísimo que realicen prácticas. Y que salgan de la Universidad con unos valores. La política de becas será importante.

P Para ello se necesita financiación y precisamente ahora se está diseñando el modelo, ¿cómo debería ser?

R Un rector o rectora tiene que trabajar en el modelo de financiación defendiendo uno que sea adecuado para el siglo XXI. Es importante que se tenga en cuenta el número de alumnos como hasta ahora, pero también los resultados de investigación. Hasta ahora la investigación no se financiaba de forma estable, sino con cargo a proyectos. Pensamos que debe haber una financiación basal, un pacto de Estado para que un mínimo siempre se financie de una forma permanente y estable. Con respecto a la financiación interna también existe margen de mejora. Quiero aplicar el gasto justo, que decidamos entre todos las necesidades básicas y utilizar los recursos de una forma eficiente.

P Si gana en diciembre, sería la primera rectora de la historia de la UA, ¿se lo toma como un añadido o como un valor en sí mismo?

R Cuando decidí presentarme a rectora no lo hice porque fuera mujer, sino porque pensé que estaba preparada y reunía los requisitos para afrontar el reto, pero no voy a ocultar que obviamente el que una mujer rompa ese techo de cristal y acceda a ser rectora es algo que me ilusiona. Creo que el solo hecho de haber dado el paso es un punto de inflexión que permitirá que en el futuro sea algo normal.

P ¿Tiene pensado cuál sería su primera decisión?

R Revisar los modelos y protocolos de docencia y medidas sanitarias y preparar el curso que viene.

P ¿Qué mejoraría en el sistema dual actual?

R Hay que revisar con los centros el modelo horario, que se ha hecho con muy buena voluntad, pero provoca que cada vez vengan menos alumnos a clase. A más largo plazo hay que mejorar la innovación docente y utilizar la presencialidad para lo que es eficaz. Somos una universidad presencial y lo volveremos a ser, la experiencia universitaria es mucho más que ir a clase.

P También está en revisión la Ley Orgánica de Universidades, ¿cómo debería articularse?

R Soy defensora de la Universidad pública y la carrera funcionarial me parece un buen modelo para la estabilización y la libertad de cátedra. En los borradores de la reforma se establece una carrera paralela, estaremos atentos para que no se produzca una precarización.

P ¿Qué plan tiene con respecto a Medicina?

R Igual que voy a luchar por un gran pacto por la ciencia lo haré por un gran pacto por la salud. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que faltan sanitarios, no sólo médicos. Si en ese pacto se decide que tiene que haber más sanitarios nos tendremos que poner de acuerdo con la conselleria de Universidades y la de Sanidad. La salud y la investigación tienen que ser una prioridad. No abandono nada, pero trabajaré dentro del mayor consenso posible y para que no se perjudique a la calidad de ninguna otra titulación. Es un tema que tendremos que retomar, pero no creo que esté en la agenda del mes de enero.