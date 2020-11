Los contagios de coronavirus siguen al alza, y de momento sin visos de que la curva se aplane, por lo que la Generalitat ha adoptado este viernes nuevas medidas restrictivas. En Elda y Petrer, donde los casos se han desbocado en las últimas semanas, se ha impuesto un cierre perimetral que ha entrado en vigor en la madrugada del viernes al sábado y se prolongará 14 días. Sin embargo, el Consell ha desestimado la propuesta de cerrar Orihuela que hizo su alcalde, al considerar que su situación no lo requiere. De manera paralela, la Generalitat ha extendido las medidas que ya estaban vigentes para 24 municipios de la provincia de Alicante a toda la Comunidad hasta el 9 de diciembre. El objetivo de estas medidas, que también han entrado en funcionamiento en la madrugada del viernes al sábado, pasa por reducir los aforos en todo tipo de espacios y actividades.

Unas restricciones que no han contentado a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que sigue pidiendo más contundencia en las medidas para frenar la pandemia en un nuevo frente abierto con su principal socio de Gobierno. «Más vale dar un empujón y frenar en seco los contagios, porque el confinamiento fue muy duro, pensábamos que había acabado y volvemos a empezar, y no es bueno frustrar a las personas». A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra consideró que «haría falta restringir los espacios de sociabilidad, que es donde se dan la mayoría de brotes, precisamente para evitar un nuevo confinamiento total. Así podríamos mantener la normalidad laboral y académica». «Creo que hemos de ir a medidas más restrictivas», apuntó Oltra. «Creo que es falsa la dicotomía entre salud y economía, porque sin salud no habrá economía. Miremos los países y comunidades de nuestro entorno. La mayoría de brotes se producen en los espacios sociales porque nos sentimos seguros con la familia o los amigos».

Al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, las nuevas medidas fueron publicadas ayer por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana antes de ser presentadas por Puig. El presidente de la Generalitat compareció a las 11 de la mañana, acompañado de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

Consciente de que, como la de Mónica Oltra, son muchas las voces que piden medias más restrictivas, como un confinamiento domiciliario o el cierre de la hostelería, Puig apeló de nuevo a la «serenidad y sentido común para no tomar medidas compulsivas», rechazando tajantemente aplicar, de momento, un confinamiento domiciliario. De esta forma, en la balanza del jefe del Consell siguen pesando más las repercusiones económicas y sociales que estas medidas pueden tener. «Ninguna medida es neutra. El confinamiento domiciliario tiene consecuencias, el cierre de actividades también, y no solo hablamos de efectos económicos, también sociales y psicológicos para una población que está ya en muchas ocasiones muy fatigada».

Respecto al cierre perimetral de Elda y Petrer, desde la madrugada de este sábado y durante 14 días solo podrán entrar y salir de estos municipios quienes justifiquen que tienen que ir a trabajar, estudiar, tienen una urgencia médica o deben cuidar de una persona dependiente. Debido a la cercanía de ambos municipios, el cierre se produce como un único núcleo, de forma que los vecinos de ambas localidades podrán transitar por cualquiera de las dos sin problema. Las primeras medidas comenzaron a tomarse en Elda el 15 de octubre por parte del Ayuntamiento, restricciones que después fueron endurecidas el 29 de octubre por la Generalitat y en las que se incluyó también a Petrer. Medidas que no han sido suficientes, de momento para contener los casos.

Junto al cierre perimetral de Elda y Petrer, la Generalitat ha extendido las medidas que ya estaban vigentes para 24 municipios de la provincia de Alicante a toda la Comunidad Valenciana. Uno de los sectores más afectado es el de la hostelería, ya que los aforos en bares y restaurantes se reducen a un tercio en el interior de locales y al 50% en las terrazas. Hasta el momento era del 75% dentro y en las terrazas no existía aforo siempre que se respetara la distancia de seguridad entre los comensales. En las tiendas minoristas tampoco se podrá sobrepasar la mitad del aforo, igual que en los centros comerciales, para cada una de sus tiendas. Esta batería de medidas se unen al cierre perimetral de la Comunidad hasta el próximo día 13, así como al toque de queda nocturno y a la reducción de los grupos a un máximo de seis personas. Estas dos últimas vigentes hasta el 9 de diciembre.

En su intervención, Ana Barceló explicó que los casos de covid se han triplicado en los últimos tres días en la Comunidad, el índice de reproducción es de 1,07 (por encima de 1 que aconsejan los expertos) y la tasa de positividad de las pruebas de detección es del 15,2% (se aconseja que no se supere el 10%). En cuanto a las hospitalizaciones, aunque Barceló destacó que se sigue la tendencia creciente, «de momento es asumible».