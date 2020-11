El Departamento de Salud de Orihuela es uno de los más afectados en todo el territorio valenciano por esta segunda ola de coronavirus. Así lo afirma Miguel Fayos, gerente del centro hospitalario de referencia en el Departamento, el Hospital Vega Baja.

En esta zona, el creciente aumento de los positivos durante el último mes es una realidad que se ve reflejada en el aumento de pacientes ingresados que necesitan cuidados intensivos.

Según indica el gerente, «los hechos nos han obligado a poner en marcha el Plan de Contingencia en el que hemos estado trabajando de manera exhaustiva desde el inicio de la pandemia. Consiste en ir habilitando nuevas zonas para la atención de pacientes covid, tanto en UCI, urgencias y unidades de hospitalización». A la vez que recalca el aprovisionamiento de material de protección y respiradores para hacer frente a esta segunda fase de la pandemia.

Así, el sindicato CSIF pone de manifiesto la complicada situación de este departamento, lamentando que la Conselleria de Sanidad y Salud Pública no haya creado las plazas estructurales que este departamento necesita, «pues es deficitario en recursos humanos en todas las categorías sanitarias y no sanitarias».

Para ilustrar la situación, la agrupación facilitó unos datos que al cierre de esta edición quedaban de la siguiente manera: 16 pacientes en UCI , estando esta unidad y la de Reanimación al completo de pacientes covid, transformando quirófanos en UCI para dar asistencia a los ingresos no covid. Mientras que los pacientes con coronavirus que no precisan estar en cuidados intensivos, más de 50, se encuentran repartidos en las plantas de Neumología, Neurología y Cardiología. Aquí, los trabajadores del centro matizan que son alrededor de sesenta y cuatro.

Los sanitarios corroboran el total avituallamiento de material en el centro. Pero, si hay una frase que repiten sin cesar es la de «un cansancio que conlleva irritabilidad». Aquellos que fueron «héroes» en la primera ola y a quienes se les aplaudía con entusiasmo, declaran que esta pandemia «les va a pasar factura a nivel psicológico». Y demandan un plan de contingencia más efectivo para no estar todos los días en contacto con el virus.

Especialistas y enfermeros indican que ahora, en las plantas con pacientes covid, se están juntando dos enfermos por habitación para habilitar espacio. Mientras que los celadores piden servicios cerrados durante su turno. Ellos razonan que no pueden estar «transportando a pacientes covid en UCI y más tarde, llevar a una mujer a paritorio o estar en oncología. No hacemos este servicio porque no hay suficiente personal».

Tranquilidad

En este sentido, el gerente, Miguel Fayos, se muestra más optimista. Con respecto al Plan de Contingencia explica que ya se está aplicando y cuentan con la capacidad suficiente para seguir atendiendo a la población, lanzado también un mensaje de tranquilidad. A ello, suma la figura del Coordinador de Críticos, quien recibe diariamente el estado de las UCIs de todos los departamentos valencianos y, señalando el funcionamiento de esta unidad, indica los traslados puntuales de algunos pacientes a otros departamentos de salud.

Con respecto a la falta de recursos humanos, la dirección del Vega Baja, expone que al conocer Conselleria su situación y necesidades, por su parte hubo una respuesta «en el incremento de personal tanto en Atención Primaria como en Especializada, contratando desde marzo a 258 personas de refuerzo covid, divididos entre personal sanitario y no sanitario. Además, «hemos solicitado un aumento de la plantilla de distintas categorías profesionales».

Fayos también comenta uno de los problemas que surgen a nivel departamental, al intentar la ciudadanía contactar con los centros de salud. Un hecho que transmitieron a la Administración , poniendo esta remedio con la creación del «Contact Center» y con ello los hospitales puedan atender las llamadas, aumentando las líneas telefónicas. Incorporando la que se habilita hoy en todo el territorio, para mejorar la accesibilidad en Atención Primaria. Con esto «seguramente podamos solucionar gran parte del problema actual», recalca.

Desde la dirección del Hospital agradecen a los profesionales su compromiso y dedicación al paciente y a la sociedad, manifestando que «esta pandemia hay que vencerla unidos, cada uno en su posición: los sanitarios procurando los cuidados necesarios y la ciudadanía la máxima responsabilidad posible», concluye.

Brote en el Centro de Salud de Albatera con 6 sanitarios contagiados

El consultorio de Atención Primaria de Albatera cuenta ya con 6 positivos en coronavirus entre personal sanitario y no sanitario. Los contagiados comenzaron a notar síntomas el pasado viernes, poniéndose en marcha el protocolo de confirmación mediante la prueba PCR. Al ser personal esencial, la espera máxima para conocer los resultados de las pruebas es menor a 12 horas.

Desde el centro transmiten tranquilidad a la población puesto que se tomaron todas las medidas sanitarias e higiénicas pertinentes con la desinfección «exhaustiva del centro». El coordinador médico pide «humanidad y seguir las normas sanitarias: mascarilla y lavado de manos».