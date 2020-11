Durante el confinamiento llovió, llovió y después llovió, y el mundo estaba hecho solo de gris. Pero aquel día, cuando ya acariciábamos la desescalada, el sol por fin alumbró todas las cosas. ¿Se acuerdan? Fue un domingo, 26 de abril: la primera jornada en la que las niñas y los niños pudieron salir a pasear después de todas aquellas semanas de ausencias de otras voces infantiles, de arcos iris para que dijeran que todo iba a salir bien aunque no supieran que era lo que tenía que salir y de miradas tristes de encierro viendo detrás de los cristales cómo se vertía agua del cielo. Pero todo acabó aquel domingo soleado de primavera: regresaron a las calles. Es verdad que solo podían estar acompañados de un adulto y que volvían a un universo que ya no era el que conocieron. Pero fue un comienzo: Martina y yo fuimos al puerto de Dénia y el mar parecía recién creado.

Después, ya saben, todo pareció mejorar: un día, las familias ya pudieron salir juntas y después abrieron los parques, llegó el verano con sus playas y sus promesas y más tarde se reabrieron los colegios aunque fuera en modo grupo burbuja y en perenne batalla contra los rebrotes.

Por eso me parece que es de un simbolismo atroz una de las restricciones un tanto desapercibida que el pasado viernes anunciaron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su consellera Sanidad, Ana Barceló, la reducción del aforo al 50% de los parques infantiles. Desde la desescalada, es el primer retroceso que sufren los más pequeños en su diminuto campo de acción. El primer recorte a sus sueños particulares.

Es una extraña restricción. Forma parte de la peculiar estrategia del Consell (lastrado por las diferencias entre Puig y su vicepresidenta Mónica Oltra a la hora de encarar la pandemia) de intentar ponerle coto al virus sin desmantelar del todo la actividad económica de la Comunitat. Aquí todo se basa en porcentajes de reducción de aforos (en la hostelería, en los velatorios, en los comercios, en las bodas y hasta en los columpios y toboganes) pero no se cierra nada, al contrario que en otras latitudes autonómicas y europeas. La razón, que aquí estamos mejor. Aunque, como admitió el propio Puig, vayamos a peor: las últimas cifras de contagios difundidas por Sanidad el sábado fueron las más altas de toda la epidemia en la Comunitat y en la provincia. Veremos.

Lo de los parques infantiles es raro por otra cosa. Presenta serias dificultades. Se supone que cada ciudad y cada pueblo tendrá contabilizado el aforo exacto de cada uno de estos recintos; y se supone que las policías locales deberán pasar de vez en cuando por allí y contar enanos para verificar que sólo están la mitad de los que podían estar antes. Es por cierto la misma policía que ha de fiscalizar (a veces con la ayuda de los agentes autonómicos y otras no) que también se cumplen los aforos de bares, comercios, restaurantes o reuniones sociales; la misma que ha de impedir fiestas privadas y fiscalizar el toque de queda. Parece demasiado, ¿no?

Sí lo parece. En ocasiones se dictan disposiciones desde los despachos con toda la buena voluntad cuya aplicación en el mundo real resulta una quimera. No es extraño por eso que el Ayuntamiento de Dénia, gobernado por el PSOE, haya tirado por la calle de en medio y ordenado el cierre de todos sus parques infantiles porque carece de recursos policiales para efectuar tanta vigilancia. Se supone que otras ciudades -aquellas de tamaño medio que van también limitaditas de personal- habrán tomado buena nota. En cuanto a grandes poblaciones como Alicante, Elche o València, con centenares de estas instalaciones, pues se hará lo que se pueda: cuando por ahí pasen las dotaciones policiales contarán a ver si es la mitad de población infantil o no lo es y cuando no puedan pues se apelará a la famosa responsabilidad social: que sean los padres y las madres las que cuenten y eviten que sus hijos se suban al tobogán si la chavalería sobrepasa la norma. Eso, claro, si pueden refrenar el entusiasmo infantil irrenunciable que para cualquier pequeño significa la perspectiva de acudir a un parque y sofocar su amarga decepción cuando se le diga que no puede jugar porque son demasiados y otros fueron más rápidos. O hacer turnos, si las otras familias lo aceptan y lográis llevaros bien. Autoorganizarse. No sé.

La orden de la Generalitat reconoce tácitamente que existe un peligro en los contactos sociales derivados de estas instalaciones infantiles pero la contradicción persiste porque los parques, aunque menos, aún siguen abiertos pese a que sabemos lo difícil que resulta que criaturas de 8 años mantengan la distancia de seguridad; y pese a que son esas criaturas las que a la vez se aíslan en grupos burbuja en los coles mientras el conseller de Educación, Vicent Marzà, pide que los niños no se relacionen con otros niños ajenos a esos grupos para evitar contagios. ¿Entonces?. De verdad que no sé.

Lo que modestamente sí sé es que ahora los columpios van a estar más vacíos o vacíos del todo como en Dénia. Y eso es un símbolo. Triste. Tras las ilusiones que produjo aquel primer sol de primavera, ahora acecha el invierno.

Precisamente en Dénia, la Policía Local ya ha precintado los parques: la imagen, con esos juegos recreativos otra vez envueltos por las cintas policiales, es exactamente la misma que la del confinamiento de marzo. Y esos locos bajitos que diría Serrat, que podrán estar locos pero no tontos, al contemplar el precinto tragan saliva y te preguntan: «Papi, ¿es que tendremos que volver a pintar arcoíris para que todo salga otra vez bien? ¿O es que la otra vez nos equivocamos?». Pues eso.