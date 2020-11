Fiestas no autorizadas, no cumplir el toque de queda, no llevar mascarilla o saltarse el confinamiento perimetral. Las policías locales de Alicante, Elche y Elda impusieron el pasado fin de semana centenares de sanciones por incumplir las medidas aplicadas en la provincia.

En la ciudad de Alicante, los agentes impusieron casi cuarenta sanciones en esos tres días por incumplir el toque de queda decretado por la Generalitat. Además, también ha levantado 25 actas por no llevar mascarillas, se disolvieron cuatro fiestas en domicilios privados y un botellón. A ellas se sumaron cinco denuncias impuestas a locales por no cumplir las medidas «anticovid», según el Ayuntamiento.

Ente ellas se sancionó a dos personas más allá de la una de la madrugada en la calle Olivino, en Colonia Requena, que intentaron alegar a los agentes, aunque sin éxito, que volvían de una farmacia de comprar Apiretal, aunque no pudieron mostrar ni el producto ni el ticket de compra. Por su parte, las fiestas en viviendas privadas se registraron este fin de semana en las calles Poeta Quintana, Bailarín José Espadero y Escenógrafo Bernardo Carratala, situadas en la zona Centro, en el Pla y en Virgen del Remedio, respectivamente. La Policía, además, localizó un apartamento turístico alquilado para celebrar una fiesta con 9 personas en la calle San Carlos. Entre los locales de hostelería denunciados en los últimos tres días, uno en la calle Barón de Finestrat por tener habilitada la pista de baile y no mantener la distancia de seguridad entre mesas. Otro por mantener en el velador una pantalla, donde se emitía un partido con sonido. Además, la Policía también intervino en la zona del Puerto.

En Elda y Petrer, la Policía Local levantó cerca de medio centenar de actas de denuncias por infracciones relacionadas con el toque de queda, el confinamiento perimetral o las restricciones y medidas de seguridad. En concreto, se impusieron 23 sanciones por saltarse el confinamiento perimetral municipal y dos por saltarse el confinamiento autonómico, diez sanciones por reuniones con más de seis personas, seis multas por no llevar mascarillas y una por celebrar una fiesta en un local de eventos.

En Elche también se repitieron las sanciones por la celebración de seis fiestas no autorizadas de grupos en viviendas. Así mismo, denunció a 116 personas por formar grupos de más de seis personas, nueve denuncias a establecimientos por no respetar las medidas de aforos o distanciamientos, así como 127 denuncias a personas por no llevar mascarillas, entre otras como consumo de alcohol en la vía pública.