Sanidad está dando de alta a pacientes de covid-19 sin confirmar si han dejado de tener el virus. Una mujer de Alcoy ha denunciado que pese a demostrar con una serología privada que seguía contagiada la han mandado a trabajar.

Empezó a notar malestar general el pasado 19 de octubre, aunque en ningún momento presentó fiebre. Después de dos días bien, el 22 del mismo mes dejó de tener olfato y gusto, lo que la llevó a sospechar que podría estar contagiada. De inmediato llamó a su centro de salud de referencia en Alcoy, entre las 21:30 y las 22 horas, para alertar de los síntomas que presentaba.

Al día siguiente, el 23 de octubre, fue a que le realizaran la PCR y a la vuelta se confinó en su habitación, ante el temor de que el resultado fuera positivo y para evitar contagiar a su marido e hijos.

La mujer, que prefiere permanecer en el anonimato, recibió una llamada el domingo 24 del centro de salud confirmando sus sospechas. «Me dijeron que tenía que permanecer aislada durante 10 días», al tiempo que le preguntaron con quién había tenido contacto directo en los últimos días para realizarles también la PCR.

Curiosamente, ninguna persona de su alrededor resultó contagiada, lo cual «es un alivio», ya que los pacientes de covid-19 no pueden evitar «sentir culpabilidad» al pensar que han podido transmitir el virus a otras personas, especialmente a su entorno más cercano.

Pasado el periodo de cuarentena, los servicios sanitarios volvieron a contactar con ella para darle el alta, pero «yo pedí que me realizaran de nuevo una PCR para asegurar que no era peligroso». Ante la negativa de la persona que la llamó, «le dije que no cerrase el expediente para ir a hacérmela en un laboratorio privado».

Tras conseguir la prórroga de la baja médica, acudió el 3 de noviembre a un laboratorio de la ciudad, donde le recomendaron hacerse una prueba serológica. «Ese mismo día me dieron los resultados y me salieron los dos parámetros (IGG e IGM) positivos, lo que significa que he desarrollado anticuerpos y que seguía habiendo carga vírica». Ante esto, en el laboratorio le recomendaron que le repitieran la PCR, pero cuando volvieron a contactar con ella desde el centro de salud le dijeron que «según el protocolo, con anticuerpos se da por finalizada la enfermedad» y que «me tenían que dar el alta».

Pero la mujer sigue insistiendo y pide que le pasen con un supervisor, «y lo que hicieron fue prorrogarme dos días más la baja». Pasado este tiempo le dieron el alta y le recomendaron «vida normal», pero sin saber si ha dejado de tener el virus, con el correspondiente peligro de transmisión que ello conlleva.