El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, en una reunión telemática presidida por el concejal popular José Ramón González, aprobó este lunes por unanimidad adjudicar catorce viviendas en arrendamiento a familias vulnerables, cuatro de la oferta permanente por renuncia y diez del programa de arrendamientos intergeneracional, seis de fallecimientos de mayores y cuatro por renuncias de jóvenes. La Junta, por otro lado, también dio luz verde a la propuesta de desvincular nueve viviendas vacías y sin demanda en arrendamiento del Casco Antiguo de la oferta Permanente del Patronato. Estas casas van a ser incorporadas ahora a los Programas de Alquiler Asequible de Vivienda y Apoyo a la Integración del Patronato Municipal de la Vivienda. Con todo, casi setenta familias de la ciudad de Alicante siguen hoy a la espera de poder acceder a una vivienda de alquiler social, según confirmaron fuentes municipales.

En este contexto habitacional, el bipartito ha rechazado sumarse a un convenio propuesto por la Generalitat para ir al derecho de tanteo alegando falta de presupuesto y de capacidad administrativa por la escasez de personal, aunque ha tendido la mano a trabajar con las viviendas que adquiera el departamento dirigido por Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos). Así lo hizo saber el concejal González durante la reunión celebrada telemáticamente. «Se ha notificado a la conselleria la petición de firmar un convenio para que se ceda el uso de las viviendas que se adquieran en nuestro municipio, así como que se dote de presupuesto al Plan de Vivienda en Alquiler para llevar adelante la ampliación del parque municipal a través de la promoción de 98 nuevas viviendas, 14 en El Portón, 34 en calle Ceuta y 50 en la avenida de Jaime I de Alicante».

Este portazo a la propuesta del Consell no gustó a la coalición morada en Alicante. Desde Unidas Podemos lamentan que el bipartito «diga que no hay dinero para vivienda social después de regalar 19 millones de euros a la banca», en alusión a la cancelación de la deuda municipal. Durante la reunión de este lunes, la coalición liderada por Xavier López planteó la «importancia» de ampliar el parque público de vivienda ante la «emergencia social que afecta a varios barrios de la ciudad». Para ello, proponían hacer uso del Decreto Ley de la Conselleria de Vivienda que permite a los ayuntamientos ejercer los derechos de tanteo y retracto ante los paquetes de vivienda que fondos buitre sacan al mercado. La iniciativa ha sido rechazada por el bipartito de PP y Ciudadanos. Para la concejala Vanessa Romero (Unidas Podemos) resulta «indignante» que el gobierno municipal «quiera hacer creer que no es responsable de absolutamente nada de lo que ocurre en Alicante», por lo que afea a la derecha «que trate de responsabilizar constantemente a otras instituciones». Romero, aprovechando la reunión de este lunes, recuerda al alcalde Barcala que «Unidas Podemos ya destacó la importancia de ampliar el parque público en las negociaciones de las distintas modificaciones de créditos, pero que PP y Ciudadanos se negaron a incluir ninguna partida con este fin».

Por su parte, Rafael Mas, concejal de Compromís, puso sobre la mesa un plan municipal para «sacar a la luz vivienda vacía en Alicante («Lloguer Segur») para poder destinarla al alquiler». Mas defendió esta propuesta debido «al grave problema de acceso a la vivienda que sufre la ciudad de Alicante, agudizado durante los últimos meses ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia». El edil de la coalición añadió que «siguen habiendo desahucios, las familias más vulnerables, las monoparentales, los jóvenes no pueden hacer frente al precio inasumible de los alquileres, hay poca oferta, por lo que hacen falta políticas valientes sobre vivienda».

El objetivo de esta propuesta pasa por habitar viviendas vacías y facilitar el acceso a un precio asequible, subvencionar las reforma de las casas con la condición de que esté vacía al menos durante un año, esté habitable y el compromiso de ponerlas en alquiler un mínimo de cuatro años dentro del programa municipal de acceso a la vivienda, conselleria el acceso colectivos como jóvenes, familias monoparentales o familias con pocos recursos o en situación de desempleo. Eso sí, las viviendas a reformar deben estar en una situación adecuada para su habitabilidad, asumiendo el Patronato un seguro por impago de renta por alquiler para dar seguridad y garantías al propietario.